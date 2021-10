New Kids on the Block vuelve a San Diego

San Diego, California.- El quinteto de Dorchester Massachuchets, New Kids on the Block volverá a San Diego en el 2022 como parte de su tour Mixtape en el que estarán acompañados de otros artistas, presentación que anunció Live Nation.

La fecha del concierto es el 26 de mayo del año del 2022, pero los boletos estarán a la venta a partir del viernes 8 de octubre en Ticketmaster.

Viejas Arena en el Aztec Bowl de San Diego State University será el lugar que recibirá a Jordan, Jonathan, Danny, Donnie y Joe.

NKOB con artistas invitados

En esta gira, los new kids tendrán como artistas invitados a Salt n Pepa, Rick Astley y En Vogue.

Sin duda será un concierto de la nostalgia, para aquellas fans que disfrutaron canciones como “Hangin Tough”, “Step by Step”, “Please don´t go Girl” y otras más.

Los boletos de esta presentación oscilan desde los 29.95 hasta los 159.95 más impuestos.

New Kids on the Block es un grupo pop que logró un gran éxito en los noventas, años después volvieron a reencontrarse para hacer giras y grabar discos.