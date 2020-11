Deja Donnie Wahlberg más de 2 mil dólares de propina en restaurante

Tijuana, BC.- Aunque para muchos este 2020 no ha sido lo que se esperaba, para Denise Andrews, este mes recompensó un poco al recibir la propina del actor Donnie Wahlberg, tan solo 2 mil 20 dólares.

El recibo del pago con la propina se vitalizo, luego del gran gesto que el ex integrante de New Kids On The Block dejará tras consumir en el restaurante Marshland de Massachusetts.

“Donnie Wahlberg dejó sonriendo a una mesera. El actor de “Blue Bloods” se ha vuelto viral por dejar un consejo increíblemente generoso. Dejó una propina de $2,020 en una factura de almuerzo de $35 en los restaurantes y panadería Marshland.

“Un agradecimiento muy especial a nuestro amigo. Cuando se le preguntó porqué, todo lo que dijo fue: Quien es el siguiente”, se lee en el post del restaurante en su cuenta de Instagram.

El ex integrante del grupo New Kids On The Block y hermano del actor, Mark Wahlberg, será muy buen recordado por la mesera tras su gesto de generosidad.