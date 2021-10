Marc Anthony pone a bailar a San Diego

San Diego, California.- Nada se compara con ver a Marc Anthony en vivo. El salsero se echó a la bolsa al público apenas se escucharon los acordes de las primeras canciones, aún sin su presencia como “Rain Obed Me”, “La gozadera” y “Felices los cuatro”.

El Pechanga Arena fue testigo el pasado domingo 24 de octubre, del talento y calidad interpretativa del neoyorquino desde el minuto uno que apareció en lo alto y al centro del escenario.

Luego de que la chilena Cami le abriera el concierto, el intérprete ofreció un recorrido de sus más grandes éxitos como parte de su gira “Pa’lla voy” que actualmente presenta en Estados Unidos.

Marc Anthony y su vestimenta

Vestido con su clásico pantalón de mezclilla, sacó y camiseta blanca, bajó los escalones para darle rienda suelta a los temas que lo han encumbrado como “Valió la pena”, “Y hubo alguien” y “Flor pálida”, que de inmediato fueron coreadas por la audiencia.

Cobijado por dos enormes pantallas verticales y una más al centro, doce músicos, dos coristas y un juego de luces que vistió cada canción, el salsero agradeció la noche por venir.

Buenas noches gracias por venir, checkout oct, contento de pasar esta noche con ustedes, la vamos a pasar bien, este es un concierto de salsa y la vamos a pasar bien”, fueron sus palabras de bienvenida a la audiencia.

Comunidad latina en concierto de Marc Anthony

Aunque el recinto esta vez tuvo una menor capacidad, la comunidad latina tuvo cabida, tal y como lo constató con el repaso de nacionalidades como Colombia, México, Perú y Venezuela.

Marc Anthony disfrutó junto con su público cada una de las 15 canciones que eligió para esa noche como “Hasta ayer”, “Palabras del alma”, “De vuelta pa la vuelta” y “Parecen viernes”.

Rindió homenaje a los grandes entre ellos Juan Gabriel con “Abrázame muy fuerte”, “Almohada” de José José y de José Luis Perales con “¿Y cómo es él?”.

Disfruta Marc Anthony de cada aplauso

Marc Anthony se desplazó de un lado a otro del escenario, disfrutó cada aplauso, cada nota musical, aventó besos por doquier y hasta firmó un póster a un fan de la primera fila.

Algunas canciones como es normal en la salsa tuvieron duración de más de cinco minutos.

No faltaron temas como “Pa’lla voy”, su actual hit y “Vivir mi vida” con el que cerró la noche.

Para saber

El concierto duro 1:30 horas

Canciones: 15

Músicos: 12

Coristas: 2

Lo que debes saber para asistir al recinto...

El recinto solo acepta tarjeta de crédito no efectivo

No se puede ingresar bolsas grandes, debe ser tamaño cartera

Se debe presentar el carnet de vacunación

De no llevar el certificado, ahí se realiza la prueba Covid