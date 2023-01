Llega Bugs Bunny y otros personajes animados al museo de San Diego

San Diego, California.- Todo lo que hay detrás de “Kung Fu Panda”, “Spongebob Squarepants”, “The Simpsons” y Bugs Bunny llegará al museo del Comic Con en San Diego.

A partir del 4 de febrero la nueva exposición titulada "Academia de animación: De los lápices a los píxeles" llega a las instalaciones del recinto ubicado en Balboa Park.

Con más de 20 estaciones interactivas, la exhibición permitirá a los visitantes crear su propio cortometraje animado en stop-motion, aprender sobre el arte de la creación de guiones gráficos y tomar fotos en spots de sus películas favoritas.

También se suma "Cover Story: Five Decades of Comic-Con" el cual mostrará portadas de libros y otras obras de arte originales diseñadas por los nombres más importantes del arte cómico entre ellos Will Eisner, Jack Kirby y Milton Caniff.

Foto: Cortesía

A detalle

Costo: 25 adultos

Niños 6-12: 12 dólares

Horario: 10:00 a 17:00 horas

Ubicación: Parque Balboa