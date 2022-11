Museo del Comic-Con abrirá un centro educativo en 2023

San Diego, California.- El Comic-Con Museum ubicado en Balboa Park traerá el próximo 2023 un Centro Educativo a su interior con el fin de compartir talleres y lecturas sobre cómics.

Desde su apertura el 26 de noviembre de 2021, el museo ha recibido a decenas de miles de visitantes para explorar sus exhibiciones inmersivas y expandir sus fandoms.

Tras su exhibición estrella “Marvel's Spider-Man: Beyond Amazing - The Exhibition” el próximo año trae nuevas exhibiciones que se anunciarán el próximo mes.

Centro educativo

Además debutarán con un centro educativo que servirá como un centro de aprendizaje para excursiones, un salón de clases para que los creadores de historietas enseñan su arte, un libro de historietas salón de lectura que ofrece cómics gratuitos donados y más.

El Museo Comic-Con estará abierto hasta el 3 de enero de 2023 con sus exhibiciones actuales, que incluyen "Marvel's Spider-Man: Beyond Amazing - The Exhibition", PAC-MAN Arcade, "Hemingway in Comics", exhibición Comic-Con Masquerade, y Feeding San Diego's Hunger Action Heroes, junto con talleres prácticos de Makerspace.

El museo estará cerrado temporalmente a partir del 4 de enero para instalar nuevas exhibiciones y reabrirá el 4 de febrero.

Las entradas para el museo se pueden comprar con anticipación en www.comic-con.org/museum.