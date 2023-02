Johnny Caz sigue firme con su boda

Universal City, California.- Derramando miel, tomados de la mano y felices por un año más juntos, Jhonny Caz, integrante de Grupo Firme y su prometido Jonathan Bencomo , así llegaron a la alfombra roja de la apertura oficial de Super Nintendo World en Universal Studios Hollywood.

“Mario es parte fundamental de la infancia, obviamente Mario es nuestra generación y de muchos momentos de diversión y de pleito”, destacó Jhonny Caz, quien desde luego jugó al lado de su hermano Eduin.

Te puede interesar: Jhony Caz de Grupo Firme será juez invitado en "La más Draga"

Grupo Firme se ha caracterizado por romper las barreras del machismo que señala a la música grupera, al ser uno de los favoritos en la comunidad LGBT+.

Orgullosos de Jhonny Caz

Y es que desde que se dio a conocer que Jhonny es parte de la comunidad, sus seguidores amaron más a la agrupación tijuanense al recibir la gracia de expresar con libertad su orientación sexual.

Te puede interesar: Jhonny Caz se impacta por la cantidad de gente que fue al Zócalo a ver a Grupo Firme

Pero desde que se comprometió en Nueva York, al recibir el anillo de su prometido originario de Chihuahua, Caz no puede negar lo enamorado que está y que incluso el día de la apertura en Universal Studios celebraron un año más juntos.

“Hemos vivido tantas cosas, y aún así sentimos que tenemos muchas por vivir, planes a futuro tenemos muchichisimos y como somos bien ocurrentes, siempre se nos ocurren cosas nuevas por hacer y a dónde ir, aburridos nunca estamos”, dijo Caz.

Ahorrando para la boda

El tercera voz de uno de los grupos más famosos de los últimos tiempos, dijo que ya se está haciendo el “cochinito” para la boda, la cual aún no definen dónde será.

Te puede interesar: VIDEO: Fanática de Grupo Firme revela su orientación sexual en el escenario

“Esa es sorpresa, tranquis, ustedes ya están contemplados, ya lo sentimos parte de la familia, la prensa siempre se ha portado super bien

“Y los que no se han portado bien, no van, son como los familiares incómodos, que tan poco van a ir, no obviamente tanto mi prometido como yo lo hemos hablado y tendrán ahí su espacio”, puntualizó.

Te puede interesar: Eduin Caz da un adelanto de la música de Grupo Firme

Foto: Andrea García

Listos para girar

Luego de una pausa, la vacación, operaciones y más, Grupo Firme alista su regreso a partir del 10 de marzo en el Foro Sol en la Capital Mexicana.

“Después de unas merecidas vacaciones, ya estamos emocionados por treparnos al escenario, este 10 de marzo regresamos al Foro Sol, que ya cantamos el sold out, se acaba de abrir la fecha del once y eso lo convierte en la séptima para Grupo Firme”, compartió Caz.

Te puede interesar: Eduin Caz deja escuchar el latido de su tercer bebé

Desea que se venda y se registre la octava, y así celebrar el arranque oficial con bombo y platillo en el SOFI Stadium de California el 7 de mayo.

“Se abre un nuevo show tres sesenta y estamos felices por esta nueva propuesta para la gente, con este nuevo show, para que vuelvan a ir a ver a Grupo Firme y que no vean el mismo show y se diviertan y vean cosas nuevas”, finalizó.