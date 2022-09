Comparte Iron Maiden su legado

Casi 10 años después de su última presentacion en San Diego, Iron Maiden regresó este domingo al North Island Credit Union Amphitheatre de Chula Vista como parte de su gira mundial, "The Legacy of The Beast", iniciada en Europa en mayo pasado.

La fresca tarde de otoño arranca con Trivium, la banda encargada de abrir los shows y calentar los motores del público con un reducido set de poco más de media hora en la cumplen con creces su cometido.

Cerca de las 21:00 horas toca el turno a Iron Maiden y tras el intro de "Doctor, docror", de UFO, se escuchan los primeros acordes de "Senjutsu" mientras se encienden las luces y junto a la banda aparece un impresionante escenario ambientado en el lejano oriente.

"Stratego" y "The Writing on the Wall" completan la abridora trilogía de piezas de su álbum más reciente, "Senjutsu", en donde el Eddie, mascota de la banda, aparece sobre el escenario vestido de samurai y enfrentando con su catana la espada de Bruce Dickinson, voz líder de la Doncella de Hierro.

A partir de ese momento el escenario se transforma en una especie de iglesia medieval en la que sus grandes vitrales muestran las distintas formas que el Eddie ha tomado a lo largo de más de 40 años.

"Revelations" es la encargada de abrir el set de "clásicos", seguida de las dos no tan "clàsicos", "Blood Brothers", "Sign of the Cross".

Con cada pieza el escenario va cambiando con una iconografía acorde y en "Flight of Icarus" van más allá, pues Dickinson reaparece con un lanzallamas doble que va accionando a lo largo de la canción.

Cuesta creer que la media de edad de sus integrantes esté por encima de los 60 años, la energía de la banda es desbordante, sobre todo la de Dickinson, Steve Harris y Janick Gers que pasan todo el show corriendo y saltando a todo lo largo del escenario, mientras Dave Murray y Adrian Smith son un poco más estáticos.

"Fear of the Dark", "Hallowed Be Thy Name", "The Number of the Beast" extienden la lista que cierra con "Iron Maiden", pieza con la que se despiden y se retiran mientras el público pide el tradicional "encore".

El éxtasis

Luego de unos cuantos minutos el escenario se ilumina de nuevo y en su pared central aparece una imagen del Eddie ataviado con un uniforme militar y llevando una bandera británica hecha giras en una de sus manos. El público reacciona de inmediato, ya sabe lo que viene.

"The Trooper" comienza a sonar con el tridente de guitarras de Murray, Smith y Gers, el bajo machacante de Harris y los golpes de bateria precisos de Nicko McBrian, mientras Dickinson sube corriendo a la parte superior del escenario ondenado la bandera británica y recreando el relato militar de 1854 que narra la canción.

"The Clansman" y "Run to the Hills" completan la despedida, la bada se retira una vez más pero el público se mantiene en sus asientos a la espera de un nuevo regreso.

Unos pocos minutos pasan antes que empiece a sonar la voz de Winston Churchill pronunciando su discurso en donde llama a los ingleses a defender su país de la amenaza Nazi, todos saben que es el preambulo de "Aces High".

La banda se entrega por completo en la que será la última pieza de la corta velada de poco más de hora y media.

Dickinson ha cambiado de nuevo su indumentaria y viste ahora una chamarra y gorro de aviador de la segunda guerra mundial. El escenario también ha cambiado a una imagen militar y del techo desciende como si tal cosa un avión caza.

¿Cómo resumir 40 años de historia musical en 15 piezas y una presentación de menos de dos horas? no hay manera, pero aún así Iron Maiden se las arregla para incluir canciones de 9 álbumes distintos.

Doctor Doctor (Intro)

Senjutsu

Stratego

The Writing on the Wall

Revelations

Blood Brothers

Sign of the Cross

Flight of Icarus

Fear of the Dark

Hallowed Be Thy Name

The Number of the Beast

Iron Maiden

Encore:

The Trooper

The Clansman

Run to the Hills

Encore 2:

Churchill's Speech

Aces High