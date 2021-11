Camilo llega por primera vez a San Diego y con 'sold out'

San Diego, California.- No hay duda de que Camilo es uno de los cantantes del momento.

El joven colombiano con bigote estilo Dalí ofreció una gran noche el pasado viernes en el Humprey’s Concerts By The Bay, con un "sold out", un público entregado a él, a su esposa Eva Luna y a Índigo, el bebé que ambos esperan.

El colombiano que suma un éxito tras otro, un día antes, jueves 18 de noviembre, se hizo acreedor a cuatro Grammy Latino, motivo suficiente para llegar feliz al condado.

Primera vez en San Diego

Bienvenidos a primera vez en San Diego, esta es la primera vez que se levantan mis manos y sus manos, bienvenidos tribu”.

“Anoche me preguntaban cómo iba a celebrar y yo no me puedo imaginar, una mejor manera de lo que pasó anoche, aunque no me canso de darle gracias a Dios, el verdadero premio son ustedes”, dijo el cantautor a la audiencia.

La tribu, como llama a sus seguidores, reaccionó con júbilo y le regaló el gesto que los define, levantar las manos con los dedos entrelazados.

Camilo sencillo

Así pues, acompañado de cuatro músicos, un escenario sencillo, el risueño Camilo, sin polémica alguna, vestido con ropa hippie, descalzo, cero marcas, hombros torneados y tatuajes, hizo lo mejor que sabe hacer: Cantar y encantar a su público.

Rodeado de niños, jóvenes y adultos, interpretó esas canciones llenas de amor en tiempos donde la sexualidad, la fiesta y el despecho abarrotan las letras de la música latina, había motivo suficiente para no hacerlo.

Escuchar las canciones de “Vida de rico”, “Tatto” o “Favorito” es conocer sus sentimientos hacia su esposa, principal inspiración para la música, algo que queda evidente hacia su “pulga” como se refiere a ella.

Sus canciones

“Millones”, “999”, “Kesi”, “La mitad”, “Si me dices que sí”, “Cómo le digo” y “Ropa cara” formaron parte de “En tus manos Tour” como se llama la gira que lo tiene recorriendo Estados Unidos.

México se hizo presente con “La mitad” canción que interpreta al lado de Christian Nodal y “Tuyo y mío” con Los Dos Carnales, pero también se dejó escuchar la bachata en “Bebé” o el sabor colombiano en “Tutu”.

Eva Luna, su estrella

La noche aún más se iluminó con la presencia de Eva Luna en el escenario, el público la llamó al unísono y ella salió, luciendo sus meses de embarazo.

La mirada, la sonrisa de Camilo lo decían todo, se le veía feliz compartiendo con su mujer una gran noche donde le regalaron a la audiencia la interpretación de “Machu Picchu” e “Índigo” tema que le dedican a su hijo.

Subió a Elena al estrado, una fan de apenas seis años, donde quedó claro la empatía por los pequeños, a quien le dijo que su sueño lo persiguiera, pues ella desea ser pianista o cantante.

“Yo algún día así como tú, vi a un artista y quería ser lo mismo, acuérdate de este hombre de bigote cuando estés grande, los sueños se cumplen”, explicó Camilo a Elena, cuyo momento recibió el aplauso de la audiencia.

La noche tuvo un final feliz, Eva Luna y los padres de Camilo salieron al escenario para despedirse de San Diego, del cariño y la emoción que hizo vibrar en medio de la neblina que dominó.

A detalle

Camilo

“En tus manos tour”

Lugar: Humprey’s Concerts By The Bay

Inicio: 20:30 horas

Final 22:00 horas

Dueto: Eva Luna

Canciones: Machu Picchu e Indigo