Ofrecen rescates gratis a conductores atrapados por las lluvias en Tijuana

Integrantes de Tijuana Unidos Rescate recorrerán principalmente la Zona Este para auxiliar a automovilistas varados por inundaciones, ponchaduras o fallas mecánicas durante y después de la tormenta tropical Rachel.

Tijuana BC.- Los conductores que queden atrapados en calles inundadas de Tijuana podrán solicitar ayuda gratuita a integrantes de la asociación civil Tijuana Unidos Rescate, quienes continuarán con sus recorridos durante y después de las lluvias provocadas por la tormenta tropical Rachel.

Winde Romero, fundador de la agrupación, informó que se concentrarán principalmente en la Zona Este de Tijuana, donde algunas vialidades son de difícil acceso o carecen de pavimentación, lo que complica la circulación durante las precipitaciones.

Te puede interesar: Tormenta Rachel: ¿seguirá lloviendo en Tijuana durante los próximos días?

¿Dónde ofrecen rescates gratuitos durante las lluvias en Tijuana?

Romero señaló que durante el sábado y el domingo ayudaron a más de 30 automovilistas cuyos vehículos sufrieron ponchaduras o dejaron de funcionar tras entrar en contacto con el agua acumulada en las calles.

Explicó que estas labores buscan ayudar a los conductores a salir de situaciones de riesgo y regresar a sus hogares. Para el fundador de la asociación, recibir un agradecimiento representa una motivación para continuar con el servicio.

¿Cuánto cuesta el servicio de rescate de Tijuana Unidos Rescate?

Los auxilios son gratuitos, aunque las personas que reciben ayuda pueden aportar una cuota voluntaria. Los recursos se destinan a cubrir gastos de gasolina, llantas y otras necesidades de los vehículos utilizados en los rescates.

El fundador de la asociación invitó a la ciudadanía a realizar acciones de apoyo para quienes enfrentan situaciones difíciles, especialmente ante las afectaciones que pueden provocar las lluvias.

¿Cómo solicitar ayuda a Tijuana Unidos Rescate?

Las personas interesadas en conocer más sobre los servicios de la agrupación pueden localizarla en Facebook como Tijuana Unidos Rescate o comunicarse al teléfono 664 408 0445.