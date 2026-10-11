Lluvias por remanentes de Rachel: alertan por riesgos al conducir en Tijuana

La SSPCM pidió extremar precauciones al conducir ante el pronóstico de lluvias en Tijuana. Foto: Cortesía

La SSPCM pidió evitar traslados innecesarios y extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias en la región; advirtió sobre los riesgos de cruzar calles inundadas y corrientes de agua.

Tijuana BC.- Ante el pronóstico de lluvias en Tijuana durante los próximos días por los remanentes de la tormenta tropical Rachel, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) pidió a la población extremar precauciones al conducir y evitar traslados que no sean necesarios.

La dependencia recomendó revisar el estado mecánico de los vehículos y las condiciones de las llantas antes de salir, además de encender las luces durante el trayecto y mantener una distancia segura entre unidades para reducir el riesgo de accidentes.

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¿Cómo manejar durante las lluvias en Tijuana?

La SSPCM exhortó a los conductores a reducir la velocidad cuando el pavimento esté mojado y evitar cambios repentinos de carril, debido a las condiciones que pueden dificultar el control del vehículo.

También pidió circular con precaución por calles y zonas cercanas a arroyos, donde las lluvias pueden generar acumulaciones de agua y complicar el tránsito.

Piden no cruzar calles inundadas ni corrientes de agua

Una de las principales recomendaciones es no intentar cruzar zonas inundadas o corrientes de agua, ya sea a bordo de un vehículo o a pie, debido a que la fuerza de la corriente puede arrastrar unidades y poner en peligro a sus ocupantes.

La dependencia también llamó a mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre las condiciones meteorológicas y de las vialidades, especialmente durante los periodos de lluvia.

¿Dónde reportar una emergencia en Tijuana?

Ante cualquier situación de riesgo, la SSPCM recordó que la ciudadanía puede solicitar apoyo mediante la aplicación Botón de Emergencia o llamar al 911.