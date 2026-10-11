Casi 300 familias viven con riesgo de deslaves en Tijuana y vecinos convierten un restaurante en albergue ante el temor de que las lluvias de Rachel agraven los daños en la colonia Sánchez Taboada

Vecinos de Sánchez Taboada habilitaron el restaurante Casa de Villa como refugio temporal ante el riesgo de nuevos deslaves. Foto: Khennia Reyes

Seis o siete viviendas estarían en riesgo inminente de colapsar cerca de la calle Erídano; ante la posibilidad de nuevos deslaves, vecinos habilitaron el restaurante Casa de Villa para ofrecer comida y un lugar donde dormir a las familias afectadas.

Tijuana BC.- El miedo a que las lluvias de la tormenta tropical Rachel aceleren los deslaves llevó a vecinos de la colonia Sánchez Taboada, en Tijuana, a habilitar un refugio temporal para quienes ya no se sienten seguros en sus viviendas.

El restaurante Casa de Villa fue acondicionado para recibir a familias afectadas por los deslizamientos registrados en los alrededores de la calle Erídano, una zona donde la inestabilidad del terreno mantiene a los residentes en alerta.

Vecinos de Sánchez Taboada habilitaron el restaurante Casa de Villa como refugio temporal ante el riesgo de nuevos deslaves. Foto: Khennia Reyes

Joel Villa, presidente de la Asociación de Comerciantes, informó que el espacio busca apoyar a las casi 300 familias que se encuentran en riesgo, con un lugar para comer y dormir mientras enfrentan la incertidumbre por sus hogares.

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Seis o siete casas podrían colapsar por los deslaves

El temor no es únicamente a que las lluvias compliquen el tránsito o provoquen inundaciones. De acuerdo con Villa, seis o siete viviendas se encuentran en riesgo inminente de colapsar debido a las condiciones del terreno.

En la mayoría de estas casas habitan adultos mayores que, según el representante vecinal, se resisten a desalojarlas porque consideran que las autoridades no se han hecho responsables por la pérdida de su patrimonio, presuntamente relacionada con años de fugas de agua.

La situación se vuelve más difícil ante la llegada de las precipitaciones, pues los residentes temen que el agua acelere los movimientos del terreno y agrave los daños en las viviendas.

Una calle destruida y un estudio de suelo pendiente

La carretera principal de la colonia permanece destruida desde hace más de un año. Con el paso del tiempo, el levantamiento del asfalto se ha hecho más evidente, mientras los vecinos esperan los resultados de un estudio de suelo que permita determinar las causas de los daños y las responsabilidades correspondientes.

Vecinos de Sánchez Taboada habilitaron el restaurante Casa de Villa como refugio temporal ante el riesgo de nuevos deslaves. Foto: Khennia Reyes

Villa cuestionó la falta de una solución definitiva y señaló a las autoridades responsables de los servicios de agua y drenaje como parte de los reclamos de los residentes.

Esto tiene un responsable y el responsable es el que nos ha cobrado el agua y nos ha cobrado la renta del drenaje por años. ¿Quién se va a hacer responsable?”

Piden un albergue donde puedan vigilar sus pertenencias

Además del refugio habilitado por los propios vecinos, Villa pidió a los gobiernos municipal y estatal instalar un albergue especial para las familias afectadas por los deslaves de Sánchez Taboada.

La petición busca que las personas puedan resguardarse sin perder de vista sus pertenencias ni abandonar por completo las viviendas y los bienes que todavía conservan.

El representante vecinal también expresó preocupación por las lluvias que podrían presentarse en los próximos meses y pidió que se atienda la situación de las familias que viven cerca de los puntos de deslizamiento.

Quienes deseen apoyar a los afectados con alimentos y cobijas pueden consultar la página de Facebook Fraccionamiento Unido Sánchez Taboada AC, donde se difunde información sobre las necesidades de la comunidad.