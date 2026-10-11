Ataca con cuchillo al padrastro de su pareja tras discusión; queda en prisión preventiva

Luis Antonio “N” fue vinculado a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa l Foto: Cortesía

Luis Antonio “N” fue vinculado a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa, tras presuntamente herir en el abdomen a un familiar de su pareja en el fraccionamiento Privada del Sol.

MEXICALI, Baja California.– Un hombre identificado como Luis Antonio “N” fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva oficiosa, señalado de presuntamente atacar con un cuchillo al padrastro de su pareja sentimental en el fraccionamiento Privada del Sol.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos ocurrieron la tarde del 26 de septiembre, al interior de una vivienda, donde el imputado se encontraba con su pareja y comenzó una discusión con ella.

Según la investigación, el padrastro de la mujer llegó al domicilio e intervino al percatarse de la situación, con la intención de proteger a su hijastra.

Durante el altercado, Luis Antonio “N” presuntamente tomó un cuchillo de cocina, amenazó de muerte al hombre y lo lesionó en el abdomen.

Ante la agresión, la mujer intervino para evitar que continuara el ataque y solicitó apoyo al número de emergencias, debido a que su padrastro se encontraba herido.

La Fiscalía Regional de Mexicali, a través de la Unidad de Investigación de Delitos con Detenido Oriente, presentó los datos de prueba ante un juez de Control, quien determinó vincular a proceso al imputado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

El proceso judicial continuará mientras la Fiscalía reúne los elementos necesarios para concluir la investigación. La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria.