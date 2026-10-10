Mujer embarazada pide ayuda en urgencias tras ser golpeada por su pareja

Edwin Alexander “N”, presuntamente golpeó a la mujer en varias ocasiones, quien manifestó sentirse mal debido a que tenía un embarazo de aproximadamente cinco meses l Foto: Cortesía

El imputado trasladó a la víctima a una clínica de Ciudad Morelos, donde pidió que llamaran a la policía tras denunciar que había sido agredida.

Mexicali,B.C.-Una mujer con aproximadamente cinco meses de embarazo pidió ayuda al ingresar al área de urgencias de una clínica del Seguro Social, en Ciudad Morelos, luego de presuntamente ser golpeada por su pareja en el poblado Los Algodones, en el Valle de Mexicali.

La víctima aprovechó su llegada al área médica para solicitar apoyo y pedir que llamaran al número de emergencias 911, donde informó que había sido agredida físicamente por su pareja.

De acuerdo con los datos de prueba, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 26 de septiembre, en una casa ubicada en la calle Bambú, en el poblado de Los Algodones.

En ese lugar, Edwin Alexander “N”, presuntamente golpeó a la mujer en varias ocasiones, quien manifestó sentirse mal debido a que tenía un embarazo de aproximadamente cinco meses.

Posteriormente, el hombre trasladó a su pareja a la clínica del Seguro Social, en Ciudad Morelos, donde ella pidió ayuda al ingresar a urgencias. Momentos después, el imputado fue detenido por policías municipales.

Por estos hechos, Edwin Alexander “N”, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar agravada.

Como medida cautelar, el juez de control le impuso prisión preventiva justificada, debido al riesgo que representa para la víctima, además de establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.