Amenazó con un cuchillo a su expareja frente a sus hijas en Mexicali; queda en prisión preventiva

Eduardo “N” fue vinculado a proceso por violencia familiar tras presuntamente ingresar sin permiso al domicilio de la mujer, agredirla y amenazarla de muerte en Monarcas Residencial.

Mexicali,B.C.- Frente a sus hijas, una mujer habría sido agredida físicamente y amenazada de muerte con un cuchillo por su expareja, quien presuntamente ingresó sin autorización al patio de su vivienda en el fraccionamiento Monarcas Residencial.

Por estos hechos, Eduardo “N” fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar y deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la carpeta de investigación, la agresión ocurrió la tarde del 26 de septiembre, cuando la mujer se encontraba en su domicilio con sus hijas y observó que su expareja había ingresado al patio frontal sin permiso.

El hombre presuntamente comenzó a insultarla y amenazarla. Cuando ella salió para pedirle que se retirara, la sujetó del brazo y la empujó contra una barda; posteriormente, sacó un cuchillo que llevaba fajado y volvió a amenazarla con quitarle la vida, según la información de la Fiscalía.

La víctima refirió que no era la primera vez que sufría agresiones físicas y psicológicas por parte del imputado. Durante el incidente, aprovechó un descuido para zafarse y pedir ayuda a través del número de emergencias 911.

La Fiscalía Regional de Mexicali informó que, durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba que el juez de control consideró suficientes para dictar la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Eduardo “N” se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.