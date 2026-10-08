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Por violencia familiar, procesan a dos hombres que agredieron a sus exparejas

Uno de ellos habría amenazado con atentar contra la vida e integridad física de su expareja y con causar daños a su casa.

Por violencia familiar, procesan a dos hombres que agredieron a sus exparejas

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Mexicali,B.C.- Dos hombres que acudieron a las casas de sus exparejas para agredirlas, uno de ellos incluso amenazando con atentar contra su vida, fueron vinculados a proceso por violencia familiar.

En ambos casos, tras la formulación de imputación, el juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de establecer un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

En el primer caso, se estableció que el pasado 21 de septiembre, Ricardo “N”, llegó a la casa de su expareja, en la colonia Mezquital, para insultarla.

En otro caso, se dio a conocer que la noche del 24 de septiembre, Adrián Mishel “N”, acudió a una casa del fraccionamiento Valle de Oriente para gritarle a su expareja, amenazando con atentar contra su vida e integridad física, así como con ocasionar daños a la casa.

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