Aguas estancadas y basura dificultan el tránsito en La Morita 1, en Tijuana

El agua pluvial y la basura acumulada en la calle Tibuquina dificultan el tránsito de vecinos de La Morita 1. Foto: Captura

Vecinos de la calle Tibuquina denunciaron que los desechos y escombros obstruyen el paso del agua, provocan inundaciones y arrastran materiales peligrosos que ponen en riesgo a peatones y automovilistas.

Tijuana BC.- La acumulación de aguas pluviales en la colonia La Morita 1, sobre la calle Tibuquina, dificulta el tránsito de los residentes y representa un riesgo por la basura, los escombros y los materiales peligrosos que arrastra la corriente, denunció Brandon Cuen, vecino de la zona.

Explicó que los desechos acumulados en el vado impiden el flujo del agua, que termina estancándose en las calles y entrando a las viviendas.

Esta situación afecta los traslados cotidianos de las familias, incluidos los recorridos hacia el trabajo y la escuela.

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¿Qué riesgos representa el agua estancada en La Morita 1?

Cuen advirtió que entre la corriente pueden encontrarse clavos, tornillos y otras piezas que podrían provocar lesiones a los peatones o daños a los vehículos que intentan cruzar por el área.

“Si no tienes carro y vives aquí, es imposible salir sin mojarte”, expresó el residente, quien señaló que las condiciones de la calle complican la movilidad de quienes viven en la colonia.

El vecino indicó que el vado anteriormente tenía una profundidad aproximada de dos metros, pero actualmente se encuentra al nivel de la carretera, lo que favorece la acumulación de agua durante las lluvias.

Añadió que algunos negocios y personas arrojan basura y escombros en el lugar, lo que agrava la obstrucción y dificulta el desalojo del agua pluvial.

Vecinos piden atender el problema antes de nuevas lluvias

Cuen señaló que ha buscado la atención de las autoridades, pero consideró que no se han concretado las acciones necesarias para resolver el problema. También manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se registren lluvias más intensas.

El residente pidió atender las condiciones del vado y retirar los desechos acumulados para reducir el riesgo de nuevas inundaciones y evitar que el agua llegue a las viviendas.