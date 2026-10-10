Protestan trabajadores del IMSS en Tijuana por falta de insumos

Los protestantes señalaron que entre las carencias se encuentran medicamentos, camillas, sábanas, oxímetros, gasas, cánulas y alcohol. Foto: Cortesía / Border Zoom

Personal activo y jubilado de clínicas de Tijuana y Tecate denunció carencias de medicamentos, material médico y equipo que afectan la atención de los pacientes.

Tijuana, B.C.- “¡No te vayas a enfermar, no tenemos material!” fue la consigna con la que decenas de trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de diferentes clínicas de Tijuana y Tecate, se manifestaron para exponer las carencias que sufren y que afectan directamente a los pacientes.

Los manifestantes se concentraron en la Glorieta Cuauhtémoc para también unirse a la distancia con sus colegas de la Ciudad de México, cuyo objetivo era reunirse con diputados, el director general del IMSS, Zoé Robledo, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Señalaron que entre las carencias se encuentran medicamentos, camillas, sábanas, oxímetros, gasas, cánulas y alcohol, insumos que, afirmaron, hacen falta en todas las áreas.

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Denuncian falta de respaldo sindical

Los manifestantes dijeron que salieron a las calles porque el sindicato oficial no los respalda en sus exigencias para que se resuelva la problemática.

También aconsejaron a los pacientes y sus familiares salir a las calles a manifestarse por las afectaciones que el desabasto provoca en su salud.