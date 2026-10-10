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Protestan trabajadores del IMSS en Tijuana por falta de insumos

Personal activo y jubilado de clínicas de Tijuana y Tecate denunció carencias de medicamentos, material médico y equipo que afectan la atención de los pacientes.

Protestan trabajadores del IMSS en Tijuana por falta de insumos

Los protestantes señalaron que entre las carencias se encuentran medicamentos, camillas, sábanas, oxímetros, gasas, cánulas y alcohol. Foto: Cortesía / Border Zoom

Tijuana, B.C.- “¡No te vayas a enfermar, no tenemos material!” fue la consigna con la que decenas de trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de diferentes clínicas de Tijuana y Tecate, se manifestaron para exponer las carencias que sufren y que afectan directamente a los pacientes.

Los manifestantes se concentraron en la Glorieta Cuauhtémoc para también unirse a la distancia con sus colegas de la Ciudad de México, cuyo objetivo era reunirse con diputados, el director general del IMSS, Zoé Robledo, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Señalaron que entre las carencias se encuentran medicamentos, camillas, sábanas, oxímetros, gasas, cánulas y alcohol, insumos que, afirmaron, hacen falta en todas las áreas.

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Denuncian falta de respaldo sindical

Los manifestantes dijeron que salieron a las calles porque el sindicato oficial no los respalda en sus exigencias para que se resuelva la problemática.

También aconsejaron a los pacientes y sus familiares salir a las calles a manifestarse por las afectaciones que el desabasto provoca en su salud.

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