Protestan alumnos de la Preparatoria Lázaro Cárdenas durante aniversario; exigen seguridad y atención a denuncias

Estudiantes de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas protestaron durante el acto por el 80 aniversario del plantel. Foto: Lorena Salinas

Alrededor de 50 estudiantes interrumpieron la ceremonia por el 80 aniversario de la PFLC para denunciar condiciones insalubres en la cafetería, presunto acoso y amenazas dentro del plantel.

Tijuana BC.- Alrededor de 50 estudiantes de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC), en Tijuana, interrumpieron el acto protocolario por el 80 aniversario de la institución para exigir mejoras en la cafetería, atención a denuncias de presunto acoso y amenazas, así como mayor seguridad dentro del plantel.

Los alumnos tomaron el micrófono durante la ceremonia y mostraron cartulinas con sus exigencias, mientras cuestionaban la respuesta de las autoridades escolares ante distintas situaciones reportadas por la comunidad estudiantil.

Durante la protesta corearon la consigna “La comida no es lo único podrido” y exigieron que se atendieran las preocupaciones relacionadas con la seguridad. Posteriormente, colocaron sus demandas frente a la mesa de honor y abuchearon a algunas autoridades académicas, mientras gritaban “No somos orgullo nacional”.

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Alumnos denuncian condiciones de la cafetería

Durán Martínez, estudiante de la preparatoria, señaló que las condiciones de la cafetería son deficientes y cuestionó que, después de un cierre temporal, no se observaran mejoras sustanciales tras la reapertura.

Las condiciones de la cafetería son deplorables y no son salubres para nosotros como alumnos”

Los estudiantes también pidieron que se revisara la operación del establecimiento y se atendieran sus señalamientos sobre la calidad de los alimentos y las condiciones en las que se preparan.

Exigen atención a presuntos casos de acoso y amenazas

Anahí, alumna de la PFLC, denunció presuntos casos de acoso y hostigamiento dentro del plantel, además de expresar preocupación por la seguridad de los estudiantes.

Las exigencias se presentaron días después de que una alumna cayera desde un segundo piso de la preparatoria, incidente ocurrido el jueves previo a la ceremonia de aniversario.

¿Qué se sabe de la caída de una alumna en la PFLC?

Soraya Rodríguez Montoya, presidenta de la asociación de padres de familia del plantel, explicó que los directivos le informaron sobre el incidente y que se activaron los procedimientos de atención correspondientes.

Indicó que la estudiante fue trasladada a un hospital privado mediante el seguro de accidentes contratado con aportaciones voluntarias de las familias. Según la información que recibió, la menor presentó golpes y raspones, pero no fracturas.

Rodríguez Montoya pidió evitar la difusión de versiones no confirmadas sobre lo ocurrido y señaló que se mantuvo comunicación con los padres de la alumna durante su atención médica.

Director informa sobre protocolo por amenazas

Por su parte, el director de la preparatoria, Mario Ricardo Zumaya Parra, informó que, tras un reporte de amenazas ocurrido en un aula, se activó el protocolo de convivencia armónica y seguridad para planteles federales de educación media superior.

Explicó que la aplicación del protocolo derivó en un procedimiento administrativo relacionado con la baja definitiva del alumno señalado, además de acciones de atención con el grupo involucrado a través del departamento correspondiente.