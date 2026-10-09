Estudiantes del Cobach Rubén Vizcaíno protestan por falta de maestros, baños deteriorados y calor en las aulas

Estudiantes del Cobach Rubén Vizcaíno protestaron para exigir mejoras en las aulas, los baños y la atención académica. Foto: Sergio Ortiz

Alrededor de 20 alumnos se manifestaron frente al plantel de Tijuana para exigir mejores condiciones educativas; autoridades informaron que buscarán reunirse con estudiantes y padres de familia.

Tijuana BC.- Alrededor de 20 estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach), plantel Rubén Vizcaíno, se manifestaron la tarde del viernes frente a las instalaciones ubicadas sobre la Vía Rápida de Tijuana para exigir mejores condiciones educativas.

Los jóvenes denunciaron falta de docentes, baños deteriorados y ausencia de aire acondicionado en las aulas, problemas que, aseguraron, afectan sus actividades académicas y dificultan permanecer en los salones durante las altas temperaturas.

Estudiantes del Cobach Rubén Vizcaíno protestaron para exigir mejoras en las aulas, los baños y la atención académica. Foto: Sergio Ortiz

Durante la protesta, portaron cartulinas con mensajes como “Educación de calidad o prueba de supervivencia” y “Cobach, las promesas no ventilan los salones”, con los que expresaron su inconformidad por las condiciones del plantel.

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¿Por qué protestaron los estudiantes del Cobach Rubén Vizcaíno?

Jornay Tavares, uno de los estudiantes, señaló que previamente acudieron a la dirección escolar para presentar sus demandas, pero aseguró que no recibieron la atención esperada y que posteriormente se les impidió participar en reuniones.

“Nos tomaron en burla, no nos tomaron en cuenta y después empezaron a hacer juntas, pero no nos dejaron hablar; dijeron que no éramos maduros para ese tema y que nosotros no sabíamos”, declaró.

Por su parte, Francisco Jesús Sánchez Sánchez denunció daños en puertas, ventanas que no abren o que incluso no existen, además de baños en malas condiciones y sin insumos básicos de higiene, como jabón y papel.

Estudiantes del Cobach Rubén Vizcaíno protestaron para exigir mejoras en las aulas, los baños y la atención académica. Foto: Sergio Ortiz

Falta de maestros retrasa clases y exámenes

Los estudiantes también señalaron que algunos ventiladores no funcionan y que la falta de aire acondicionado agrava las condiciones dentro de las aulas.

A estos problemas se suma la ausencia de docentes en materias como Software, Ciencias Naturales y Orientación, situación que, según los alumnos, ha reducido las horas de clase y generado retrasos en las actividades académicas.

De acuerdo con su testimonio, algunos exámenes ya deberían haber concluido, pero la falta de maestros ha afectado el avance de los contenidos y el cumplimiento del calendario escolar.

¿Qué respondió el Cobach ante las quejas?

Jorge Ángel Rocha Cervera, jefe del Departamento de Imagen Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California, reconoció que las altas temperaturas registradas este año en la zona costa han complicado las condiciones en los planteles.

Informó que se envió un equipo para reunirse con los jefes de grupo del plantel Rubén Vizcaíno y que también se buscará un acercamiento con los padres de familia para escuchar sus inconformidades y conocer las necesidades de la comunidad estudiantil.

Añadió que el plantel recibe recursos del programa La Escuela es Nuestra, mediante el cual pueden impulsarse mejoras con la participación de la comunidad escolar. No obstante, señaló que las necesidades de infraestructura requieren atención progresiva debido al desgaste de las instalaciones y al número de estudiantes.

El funcionario exhortó a los alumnos y sus familias a acercarse a las autoridades escolares para plantear sus demandas y advirtió sobre los riesgos de realizar manifestaciones en las inmediaciones de la Vía Rápida.

Estudiantes no descartan otra protesta el martes

Los alumnos indicaron que no descartan realizar una nueva protesta el martes, aunque hasta el momento no habían tomado una decisión definitiva.

Reiteraron que su movilización busca que se atiendan las deficiencias del plantel, se garantice la continuidad de las clases y cuenten con espacios adecuados para recibir educación.