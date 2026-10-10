Comienzan a exhibir mercancía para Halloween y Día de Muertos

Establecimientos de temporada en Tijuana comenzaron a exhibir mercancía alusiva a Halloween y al Día de Muertos l Foto: Michelle Castillo

Establecimientos de temporada comienzan a organizar sus productos y espacios para atender la demanda de disfraces, decoraciones y otros artículos alusivos a las festividades.

Tijuana, B.C.-Establecimientos de temporada en Tijuana comenzaron a exhibir mercancía alusiva a Halloween y al Día de Muertos, con la instalación de disfraces, decoraciones y otros artículos para las celebraciones de finales de octubre y principios de noviembre.

Noé Fuentes un vendedor de artículos de temporada de la Zona Centro, compartió que las playeras personalizadas con diseños de terror son las más solicitadas por sus clientes.

Entre los temas más demandados, dijo que se encuentran las temáticas de películas de terror, entre ellas sus personajes principales.

Desde antes de iniciar octubre ya empezamos con los pedidos alusivos, nosotros entre otras cosas nos dedicamos a personalizar playeras, pero estas de terror son las que más nos piden”, expresó

Comentó que si bien cuentan con clientes habituales que ya conocen sus productos y acuden directamente con ellos, buscan adelantarse a la temporada debido a que no son el único negocio del mismo giro en la zona.

“Ahorita quien sea ya está ofreciéndote algún producto relacionado con Halloween y del Día de Muertos, no somos los únicos”, declaró Noé.

Mencionó que venden tanto por mayoreo como por menudeo y que ya han recibido pedidos de entre 20 y 50 playeras, muchas de ellas para fiestas, reuniones o regalos.

Además de las playeras personalizadas, el negocio ofrece juguetes de personajes de películas, tazas representativas de la temporada, decoraciones y dulces.

Noé expuso que conforme se acerquen las celebraciones, también planean acondicionar y decorar el establecimiento para hacerlo más llamativo para los clientes y que para este año incluso contemplan organizar una actividad dirigida a quienes visiten el negocio.