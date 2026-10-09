Ofrecen asesorías psicológicas gratuitas para familias en Tijuana

La presidenta Florina Righetti dijo que especialmente se centran en estudiantes de secundarias y preparatorias. Foto: Khennia Reyes

Cosama brinda atención psicológica gratuita a menores, adultos y adultos mayores en la colonia Libertad; también organiza talleres de prevención de adicciones y suicidio.

Tijuana, B.C.- Debido a que la integridad de las niñas, niños y adolescentes está en riesgo, la Comunidad para la Salud Mental y Adicciones (Cosama A.C.) ofrece de manera gratuita asesorías psicológicas, talleres de prevención de consumo de drogas y suicidio, entre otras actividades.

La presidenta Florina Righetti dijo que especialmente se centran en estudiantes de secundarias y preparatorias, ya que son los que necesitan más acompañamiento especializado.

Afirmó que tres estudiantes de una misma secundaria se quitaron la vida el año pasado; familiares de una de las víctimas reveló que fue por agresiones y burlas a través de internet.

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Advierten sobre problemas emocionales y adicciones

La también ex directora del Instituto Municipal contra las Adicciones señaló que la venta, compra y consumo de cigarros electrónicos es otra de las problemáticas.

Mientras que entre los alumnos de preparatorias su situación emocional se complica porque sus padres por lo general trabajan gran parte del día, hay pobreza por falta de empleo.

Por ello, Righetti insistió en que las familias aprovechen los servicios de Cosama, el cual se ubica en la colonia Libertad. Las consultas son para menores de edad, adultos y adultos mayores.

Organizan carrera para mantener servicios gratuitos

Para mantener estos servicios gratuitos dependen de lo recaudado en eventos. El próximo será una carrera de 5 kilómetros por Halloween, el 24 de octubre en el Parque Esperanto.

La inscripción cuesta 200 pesos y podrán participar bebés con o sin carriola, así como mascotas. Para mayor información consultar las redes sociales de la asociación civil.