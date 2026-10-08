“Pasa mínimo 20 veces al día”: intermitencias de CFE queman computadoras de asociación que atiende a niños en Tijuana

Denunciaron que la falla arruinó el equipo informático con el que enseñaban inglés, matemáticas y computación de manera gratuita. Foto: Khennia Reyes

La asociación ‘Mar de Ilusión A.C.’ en la colonia Mariano Matamoros sufrió la pérdida de impresoras y computadoras tras continuos bajones de luz; la Directora solicita el apoyo para donar equipos nuevos o usados y continuar atendiendo a 85 menores.

Tijuana, B.C.- Las constantes intermitencias en el servicio de electricidad en los alrededores de la calle Uxmal del Mariano Matamoros ya provocaron la pérdida de computadoras y una impresora en la asociación Mar de Ilusión A.C., a donde acuden niñas, niños y adolescentes para mejorar su rendimiento escolar y protegerse mientras sus padres trabajan.

La directora Mary Olivas acusó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de estos desperfectos, los cuales los sufren 20 veces al día mínimo.

Comentó que el equipo es muy necesario para los 85 menores que se atienden en la asociación, ya que a través de ellos se les enseñan clases de computación, inglés, matemáticas y español, principalmente.

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Solicitan apoyo para reponer los equipos

Olivas dijo que cuentan con un pizarrón, pero por la falta de luz tampoco se puede usar y rápidamente los maestros deben adaptar su clase para evitar pérdida de tiempos.

Por ello, solicitó el apoyo de la población para conseguir dos computadoras y una impresora, nuevas o usadas.

No dependemos de ninguna institución gubernamental ni clérica ni política. Todo es con la ayuda de la gente, por eso lo hacemos en pro lo hacemos de manera gratuita, quizá alguna de las actividades de Psiquiatría o psicológica tiene una cuota de recuperación de 35 o 40 pesos”

Si desea sumarse puede ingresar al Facebook Proyecto Mar de Ilusión o llamar al 664 176 1852.