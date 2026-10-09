IA reduce de horas a minutos la selección de candidatos para una vacante

La inteligencia artificial permite comparar currículums con los requisitos de una vacante en cuestión de minutos. Foto: Generada con IA

Las herramientas pueden clasificar currículums en menos de tres minutos, frente a las dos o tres horas que una persona puede tardar en revisar manualmente entre 40 y 50 perfiles, explicó el director de Empleonuevo.com.

Tijuana BC.- La inteligencia artificial (IA) permite reducir de horas a minutos el análisis de currículums para cubrir una vacante laboral, mediante herramientas que comparan los perfiles de los aspirantes con los requisitos solicitados por las empresas.

Noe Morales Meza, director de Empleonuevo.com, explicó que estas tecnologías agilizan la selección al identificar a los candidatos cuyos perfiles presentan mayores coincidencias con las características de un puesto de trabajo.

El especialista señaló que una empresa puede recibir entre 60 y 120 currículums para una sola vacante, por lo que revisar cada documento manualmente puede representar una inversión considerable de tiempo para los responsables de contratación.

Hoy con la inteligencia artificial en menos de tres minutos ya tienes un ranking de calificación de currículum”

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¿Cómo utiliza la IA las empresas para seleccionar candidatos?

Morales Meza detalló que las herramientas comparan la información de los aspirantes con la descripción de la vacante mediante instrucciones específicas y generan una clasificación según el nivel de compatibilidad de cada perfil.

Por ejemplo, si una empresa necesita personal con un dominio del inglés del 90%, el sistema puede colocar en posiciones inferiores a quienes no alcancen ese nivel, sin descartarlos automáticamente del proceso.

En contraste, una persona puede tardar entre dos y tres horas en revisar manualmente entre 40 y 50 currículums, mientras que el análisis automatizado puede completarse en cuestión de minutos.

¿La inteligencia artificial puede elegir por sí sola al candidato?

El director de Empleonuevo.com aclaró que el reclutamiento y la selección son etapas distintas. El reclutamiento se enfoca en atraer aspirantes, mientras que la selección consiste en analizar sus perfiles para determinar qué tan compatibles son con los requisitos de una vacante.

Actualmente, existen plataformas que permiten distribuir ofertas laborales en distintos portales y redes sociales, además de herramientas capaces de realizar entrevistas automatizadas con preguntas que se adaptan a las respuestas de los candidatos.

Sin embargo, la clasificación generada por la IA no sustituye todas las etapas de contratación. Después de analizar los currículums, las empresas deben continuar con las entrevistas y revisar otros factores, como las expectativas salariales, para determinar quién se ajusta a sus necesidades.