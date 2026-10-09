Hasta 90% de las maquiladoras de Tijuana ya utiliza inteligencia artificial en sus operaciones

La inteligencia artificial se incorpora a procesos productivos y administrativos de las maquiladoras de Tijuana. Foto: Archivo

La tecnología se aplica para automatizar tareas, agilizar decisiones y mejorar procesos de producción y recursos humanos, informó Fernando Becerra, presidente de Arhitac.

Tijuana BC.- Entre el 80% y 90% de las empresas maquiladoras de Tijuana ya utiliza alguna herramienta de inteligencia artificial en sus actividades cotidianas, estimó Fernando Becerra, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana (Arhitac).

El representante empresarial explicó que la incorporación de estas tecnologías busca elevar la productividad, optimizar las operaciones y facilitar la toma de decisiones dentro de las organizaciones de la región.

Durante el Congreso Internacional de Capital Humano, que reunió a más de 800 participantes de 300 organizaciones, Becerra destacó que la adopción tecnológica debe acompañarse del desarrollo de habilidades emocionales para fortalecer el liderazgo empresarial.

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¿Para qué utilizan inteligencia artificial las maquiladoras de Tijuana?

La inteligencia artificial permite automatizar tareas manuales y repetitivas, además de agilizar el análisis de información para que los responsables de las empresas puedan tomar decisiones con mejores elementos.

Su uso también se extiende a los procesos productivos, donde las herramientas de automatización pueden contribuir a mejorar la eficiencia operativa y facilitar el cumplimiento de los objetivos de las compañías manufactureras.

Becerra señaló que la tecnología debe funcionar como un recurso para fortalecer las capacidades de los trabajadores, en lugar de asumir que sustituirá por completo las funciones que desempeñan las personas.

¿Cómo se utiliza la IA en recursos humanos?

En el área de recursos humanos, estas herramientas pueden contribuir a mejorar los procesos de selección, capacitación y desarrollo del personal, así como reducir el tiempo destinado a labores administrativas.

El presidente de Arhitac también destacó el potencial de los agentes inteligentes, que pueden procesar información con mayor rapidez, identificar oportunidades de mejora y ayudar a que los colaboradores concentren sus esfuerzos en otras actividades.

Maquiladoras deberán capacitar a sus trabajadores

Ante los cambios tecnológicos que enfrenta la industria, Becerra consideró que las empresas deberán acompañar la incorporación de inteligencia artificial con programas de capacitación para que sus colaboradores aprendan a utilizar las nuevas herramientas.

La preparación del personal y el desarrollo de habilidades humanas serán aspectos importantes para aprovechar estas tecnologías sin dejar de lado el liderazgo y la capacidad de adaptación de los equipos.

El dirigente de Arhitac sostuvo que combinar innovación tecnológica y desarrollo humano será fundamental para que las maquiladoras de Tijuana mantengan su productividad y respondan a las nuevas exigencias de la industria manufacturera.