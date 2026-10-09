Emprendedores de BC enfrentan cierres por no digitalizarse ni conocer su mercado

La digitalización y el control financiero son algunos de los retos para los pequeños negocios en Baja California. Foto: Archivo

La falta de control administrativo, contable y financiero, junto con la ausencia de estudios sobre las necesidades de los consumidores, dificulta la permanencia de los negocios, advirtió la Secretaría de Economía estatal.

Tijuana BC.- La falta de digitalización, las deficiencias administrativas y contables, así como el desconocimiento de las necesidades del mercado, son algunos de los factores que afectan la permanencia de los emprendimientos en Baja California.

Michelle Guerrero Jaimes, subsecretaria de Fomento Económico de la Secretaría de Economía e Innovación del Estado, señaló que uno de los principales retos para mantener un negocio a largo plazo es que sus propietarios cuenten con herramientas para administrar sus recursos, controlar sus operaciones y conocer la demanda de sus productos o servicios.

¿Qué es lo que hace que las empresas no permanezcan en el tiempo? Uno, el proceso de digitalización, procesos administrativos y contables y también el desconocimiento del mercado”

Te puede interesar: Digitalización busca reducir burocracia para abrir negocios en Tijuana

¿Por qué fracasan algunos emprendimientos en Baja California?

La funcionaria explicó que algunos negocios comienzan a operar a partir de los gustos o intereses personales de sus propietarios, sin analizar previamente qué necesitan los consumidores ni si existe suficiente demanda para sus productos.

“A veces abren negocios porque es lo que a ti te gusta, más no lo que el mercado necesita”, señaló Guerrero Jaimes.

A esta situación se suman las dificultades para llevar registros de ingresos y gastos, administrar inventarios y evaluar el desempeño financiero, aspectos que pueden limitar la capacidad de los emprendedores para identificar problemas y tomar decisiones oportunas.

Buscan digitalizar a las Mipymes de Baja California

Ante estos desafíos, la Secretaría de Economía e Innovación busca impulsar la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), con el objetivo de mejorar su competitividad y facilitar la incorporación de herramientas de inteligencia artificial.

Guerrero Jaimes explicó que el proceso comienza con herramientas digitales básicas y puede avanzar hacia tecnologías que permitan agilizar actividades, reducir cargas de trabajo y mejorar la eficiencia de los negocios.

Entre las áreas prioritarias mencionó la administración, la contabilidad y las finanzas, debido a las dificultades que enfrentan algunas empresas para mantener un control adecuado de sus recursos.

¿Cómo puede ayudar la tecnología a los pequeños negocios?

Las herramientas digitales pueden ayudar a los comerciantes a conocer sus ventas semanales, identificar cuáles son sus productos más solicitados y llevar un mejor control de sus inventarios y mercancías.

La subsecretaria señaló que existen alternativas accesibles para incorporar estas tecnologías, por lo que recomendó que cada negocio identifique primero sus necesidades antes de invertir en nuevas herramientas.

“Es más caro que no lo implementes porque ahí sí no sabes cuánto estás perdiendo”, afirmó.

La funcionaria agregó que el desconocimiento sobre el funcionamiento de estas soluciones también representa una barrera para su adopción, por lo que consideró necesario acercar información y capacitación a los emprendedores para facilitar su uso.