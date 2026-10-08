Tijuana necesitará mil 208 megawatts adicionales de electricidad durante los próximos 5 años

El sector empresarial estima que Tijuana requerirá mil 208 megawatts de electricidad durante los próximos cinco años. Foto: Archivo

El sector empresarial estima la demanda a partir de un censo realizado entre industrias y busca que la información sirva para planear nuevas subestaciones y evitar problemas de suministro.

Tijuana BC.- Tijuana requerirá mil 208 megawatts de energía eléctrica durante los próximos cinco años, de acuerdo con un estudio elaborado por el sector empresarial para identificar las necesidades futuras de las industrias de la ciudad.

Roberto Lyle Fritch, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, explicó que el análisis registra un avance de 80% y surgió a partir de un censo realizado entre empresas para conocer sus requerimientos de electricidad.

El estudio busca aportar información a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que pueda planear con mayor precisión el crecimiento de la infraestructura eléctrica y atender las zonas donde se concentrará la nueva demanda.

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¿Cuánta electricidad necesitará Tijuana?

Lyle Fritch detalló que la estimación contempla una demanda de mil 208 megawatts distribuida durante cinco años, a partir de las necesidades identificadas entre las industrias participantes en el censo.

“En cuanto a las necesidades de megawatts, estamos hablando de mil 208 y repartidos en 5 años”, explicó durante el evento IA Summit.

Además de conocer el consumo previsto, el estudio incorpora la geolocalización de las industrias, con el objetivo de identificar los puntos de la ciudad donde se concentrará la demanda eléctrica.

Con esta información, el sector empresarial busca facilitar la planeación de infraestructura y nuevas instalaciones que permitan acompañar el crecimiento industrial de Tijuana, en un contexto marcado por reportes de cortes e intermitencias de energía.

¿Cuántas subestaciones eléctricas llegarán a Baja California?

El presidente del CCE Tijuana señaló que recientemente sostuvieron una reunión con el subsecretario de Energía, donde conocieron proyectos de subestaciones contemplados dentro de la planeación nacional.

De acuerdo con la información presentada en ese encuentro, existen 21 proyectos de subestaciones eléctricas en el país, de los cuales 42% corresponde a Baja California.

“En esa reunión nos comentó que hay 21 proyectos a nivel nacional y de estos proyectos de subestaciones prácticamente el 42% viene para Baja California”, señaló.

Para el sector empresarial, estos proyectos representan una oportunidad para ampliar la infraestructura necesaria ante el crecimiento de la demanda eléctrica en el estado y particularmente en Tijuana.

Proponen reservar terrenos para subestaciones en nuevos fraccionamientos

Lyle Fritch también respaldó una iniciativa impulsada por el Congreso para que los nuevos fraccionamientos contemplen espacios destinados a la instalación de subestaciones eléctricas.

Consideró que esta medida puede ayudar a que la infraestructura eléctrica avance a la par del crecimiento urbano, particularmente mediante la participación de grandes desarrolladores inmobiliarios.

“Es una iniciativa que está impulsando el Congreso y la vemos con buenos ojos”, afirmó.

Uno de los planteamientos consiste en que los desarrolladores realicen una donación de espacios para instalar subestaciones, como parte de las acciones necesarias para acompañar la expansión de la ciudad y sus necesidades de electricidad.