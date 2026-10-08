CFE instalará módulo en Palacio Municipal de Tijuana para atender reportes de apagones

La CFE instalará un módulo de atención en Palacio Municipal de Tijuana para recibir reportes de los ciudadanos. Foto: Archivo

El módulo atenderá reportes por cortes de energía, recibos y adeudos los miércoles, jueves y viernes, de 9:00 a 13:00 horas.

Tijuana BC.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) instalará un módulo de atención en Palacio Municipal de Tijuana para recibir reportes relacionados con apagones, además de brindar orientación sobre recibos y adeudos.

Teresita de Jesús Balderas Beltrán, síndica procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, informó que el módulo contará con personal de la CFE para atender directamente a los ciudadanos que tengan problemas relacionados con el suministro eléctrico.

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¿Cuándo atenderá la CFE en Palacio Municipal?

El módulo operará miércoles, jueves y viernes, de 9:00 a 13:00 horas, por lo que los ciudadanos podrán acudir durante ese horario para realizar reportes o solicitar información sobre su servicio de electricidad.

La instalación busca facilitar la atención a personas que actualmente acuden a dependencias municipales para solicitar apoyo por problemas relacionados con el suministro eléctrico.

Balderas Beltrán explicó que la medida permitirá que los ciudadanos reciban orientación directamente de personal de la CFE, sin tener que trasladarse a otras oficinas para dar seguimiento a sus casos.

¿La CFE atenderá reportes por apagones?

El módulo recibirá reportes relacionados con cortes de energía, además de consultas sobre recibos y adeudos con la compañía eléctrica.

La síndica procuradora señaló que, aunque los problemas relacionados con el suministro de electricidad no corresponden directamente al Ayuntamiento, la cantidad de ciudadanos que acudían a solicitar apoyo hizo necesario establecer un punto de atención de la CFE.

La medida también busca facilitar la canalización de los reportes ante la compañía, particularmente ante los apagones registrados en la ciudad y las altas temperaturas.

De esta manera, el Ayuntamiento pretende evitar traslados innecesarios y ofrecer a los ciudadanos un punto cercano donde puedan recibir orientación directamente de la dependencia responsable del servicio eléctrico.