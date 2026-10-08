Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Tijuana / CFE

CFE instalará módulo en Palacio Municipal de Tijuana para atender reportes de apagones

El módulo atenderá reportes por cortes de energía, recibos y adeudos los miércoles, jueves y viernes, de 9:00 a 13:00 horas.

CFE instalará módulo en Palacio Municipal de Tijuana para atender reportes de apagones

La CFE instalará un módulo de atención en Palacio Municipal de Tijuana para recibir reportes de los ciudadanos. Foto: Archivo

Tijuana BC.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) instalará un módulo de atención en Palacio Municipal de Tijuana para recibir reportes relacionados con apagones, además de brindar orientación sobre recibos y adeudos.

Teresita de Jesús Balderas Beltrán, síndica procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, informó que el módulo contará con personal de la CFE para atender directamente a los ciudadanos que tengan problemas relacionados con el suministro eléctrico.

Te puede interesar: Vecinos de Tijuana llevan días sin luz; CFE aclara que son sectores fuera de servicio

Apagones afectan a varias colonias de Tijuana; vecinos reportan cortes de hasta 13 horas

Tijuana

Apagones afectan varias colonias de Tijuana

¿Cuándo atenderá la CFE en Palacio Municipal?

El módulo operará miércoles, jueves y viernes, de 9:00 a 13:00 horas, por lo que los ciudadanos podrán acudir durante ese horario para realizar reportes o solicitar información sobre su servicio de electricidad.

La instalación busca facilitar la atención a personas que actualmente acuden a dependencias municipales para solicitar apoyo por problemas relacionados con el suministro eléctrico.

Balderas Beltrán explicó que la medida permitirá que los ciudadanos reciban orientación directamente de personal de la CFE, sin tener que trasladarse a otras oficinas para dar seguimiento a sus casos.

¿La CFE atenderá reportes por apagones?

El módulo recibirá reportes relacionados con cortes de energía, además de consultas sobre recibos y adeudos con la compañía eléctrica.

La síndica procuradora señaló que, aunque los problemas relacionados con el suministro de electricidad no corresponden directamente al Ayuntamiento, la cantidad de ciudadanos que acudían a solicitar apoyo hizo necesario establecer un punto de atención de la CFE.

La medida también busca facilitar la canalización de los reportes ante la compañía, particularmente ante los apagones registrados en la ciudad y las altas temperaturas.

De esta manera, el Ayuntamiento pretende evitar traslados innecesarios y ofrecer a los ciudadanos un punto cercano donde puedan recibir orientación directamente de la dependencia responsable del servicio eléctrico.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados