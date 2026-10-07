Vecinos de Tijuana llevan días sin luz; CFE aclara que son sectores fuera de servicio

Vecinos de Tijuana reportaron afectaciones por la falta de energía eléctrica durante varios días. Foto: Lorena Salinas

Residentes de Mariano Matamoros señalaron que permanecen sin electricidad desde el sábado y que las altas temperaturas ya provocaron alimentos echados a perder y dificultades para mantener sus teléfonos cargados.

Tijuana BC.- Vecinos de distintos sectores de Tijuana reportaron afectaciones por la falta de energía eléctrica, entre ellos residentes de la colonia Mariano Matamoros, quienes señalaron que permanecen sin servicio desde el sábado.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aclaró que técnicamente no se trata de apagones, sino de sectores que se encuentran fuera de servicio. Explicó que cada sector corresponde a las viviendas que reciben energía de un mismo transformador y comprende alrededor de 20 casas.

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¿Desde cuándo están sin luz en Mariano Matamoros?

Indira Paredes, residente de la calle Primero de Mayo, señaló que los vecinos han realizado varios reportes ante la CFE sin que hasta el momento se haya restablecido el suministro eléctrico.

“Desde el día sábado que no tenemos el servicio de luz y hemos estado reportando, reporte tras reporte y pues nomás no llega”, declaró.

La residente explicó que la interrupción se ha prolongado durante varios días y no se ha tratado de cortes de unas cuantas horas.

La falta de electricidad también ha generado afectaciones en los hogares, ya que algunos alimentos comenzaron a echarse a perder, mientras que las altas temperaturas han complicado las condiciones para niños y adultos mayores.

Vecinos buscan alternativas para cargar sus celulares

Ante la falta de energía eléctrica, los residentes han tenido que recurrir a baterías de vehículos para mantener sus teléfonos celulares con carga y poder mantenerse comunicados.

Otros han recibido apoyo de familiares que viven en distintas zonas de la ciudad y que sí cuentan con suministro eléctrico.

Los vecinos tenían previsto acudir este miércoles alrededor de las 13:00 horas a las instalaciones de la CFE ubicadas sobre el bulevar Cucapah para presentar sus reportes y solicitar atención a la problemática.

Reportan falta de luz también en Zona Centro

Por separado, Elvira, residente de la Zona Centro, señaló que en su caso la falta de energía eléctrica comenzó el lunes alrededor de las 13:00 horas.

La afectación se suma a los reportes realizados por habitantes de otros sectores de Tijuana que han experimentado interrupciones en el suministro.

Los residentes afectados solicitaron a la CFE atender los reportes correspondientes y restablecer la energía eléctrica en los sectores que permanecen fuera de servicio.