Vecinos de Playas de Tijuana protestan arrojando comida podrida en la CFE tras días sin energía eléctrica

Los residentes llegaron a las oficinas ubicadas sobre Paseo Pedregal y llevaron alimentos echados a perder como muestra de las pérdidas ocasionadas por permanecer varios días sin refrigeración. Foto: Cortesía / Border Zoom

Además de perder la refrigeración de alimentos, residentes reportaron el robo de vehículos por fallas en portones eléctricos y la falta de agua potable, agravando la situación ante las altas temperaturas en la zona.

Tijuana, B.C.- Vecinos de Playas de Tijuana acudieron este martes 6 de octubre a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para protestar por cortes de energía que, según señalaron, llevan entre tres y cinco días.

Los residentes llegaron a las oficinas ubicadas sobre Paseo Pedregal y llevaron alimentos echados a perder como muestra de las pérdidas ocasionadas por permanecer varios días sin refrigeración.

Los residentes llegaron a las oficinas ubicadas sobre Paseo Pedregal y llevaron alimentos echados a perder como muestra de las pérdidas ocasionadas por permanecer varios días sin refrigeración. Foto: Cortesía / Border Zoom

Además de la comida, los manifestantes señalaron que algunos medicamentos que necesitan mantenerse refrigerados también se perdieron debido a la falta de electricidad.

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También reportan problemas de seguridad

Los cortes de energía no solamente han afectado la conservación de alimentos y medicamentos. Los vecinos explicaron que algunos portones eléctricos de las viviendas dejaron de funcionar.

Daniela, una de las residentes, relató que su vehículo permaneció en el exterior de su domicilio debido a que no pudo abrir el portón y posteriormente fue robado.

El portón de mi casa es eléctrico, varios de los carros se quedaron afuera por lo mismo, y de todos la mía fue la que se robaron”

Los residentes llegaron a las oficinas ubicadas sobre Paseo Pedregal y llevaron alimentos echados a perder como muestra de las pérdidas ocasionadas por permanecer varios días sin refrigeración. Foto: Cortesía / Border Zoom

Los residentes llegaron a las oficinas ubicadas sobre Paseo Pedregal y llevaron alimentos echados a perder como muestra de las pérdidas ocasionadas por permanecer varios días sin refrigeración. Foto: Cortesía / Border Zoom

Los afectados también señalaron que este martes se quedaron sin agua, lo que agravó las condiciones en las que se encuentran, particularmente por las altas temperaturas registradas en la ciudad.

Exigen respuesta a la CFE

Los residentes acudieron a la CFE en busca de una respuesta, pero aseguraron que no fueron atendidos debido a que el personal de ventanillas ya se había retirado.

También afirmaron que, pese a que algunos habían realizado llamadas previamente para reportar las fallas, en las oficinas les indicaron que no existía un reporte sobre el problema.

Ante las afectaciones acumuladas, los vecinos exigieron a la CFE una solución y el restablecimiento del suministro eléctrico en las zonas afectadas de Playas de Tijuana.