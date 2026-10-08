Nuevos parques industriales de Tijuana podrían asumir el costo de infraestructura eléctrica

Canacintra señala que existe disponibilidad de energía, pero la falta de infraestructura para distribuirla hacia nuevas zonas industriales podría obligar a las empresas a realizar inversiones adicionales.

Tijuana BC.- Las nuevas inversiones industriales en Tijuana podrían tener que asumir parte del costo de la infraestructura eléctrica necesaria para operar, en caso de que los proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no avancen al mismo ritmo que la llegada de nuevas empresas.

Alonso Ibarra, presidente de Canacintra Tijuana, explicó que actualmente existe disponibilidad de energía, pero el principal reto está en contar con subestaciones y redes de distribución capaces de llevarla hasta las zonas donde se instalarán nuevos parques industriales.

Todo depende de qué tan rápido se materializan las inversiones que vienen de CFE”

Afirmó, al referirse a las obras necesarias para ampliar la capacidad de distribución en la ciudad.

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¿Por qué los nuevos parques industriales podrían pagar infraestructura eléctrica?

Ibarra señaló que si una empresa requiere energía para comenzar operaciones y la infraestructura todavía no está disponible en la zona donde pretende instalarse, podría ser necesario que realice la inversión para hacerla llegar.

Al día de hoy, desafortunadamente, sí requiere esa energía y no está la infraestructura, pues te toca ponerla”

Señaló.

El dirigente empresarial aclaró que el escenario dependerá de los tiempos en que CFE concrete las obras previstas y de las necesidades específicas de cada proyecto industrial.

Por ello, el sector busca anticiparse a las necesidades de infraestructura para evitar que la falta de capacidad de distribución se convierta en un obstáculo para nuevas inversiones en Tijuana.

¿Qué hace Canacintra con CFE para atender la demanda?

Canacintra trabaja en coordinación con la CFE para identificar las zonas donde serán necesarias nuevas subestaciones y proporcionar información sobre los requerimientos del sector productivo.

Dentro del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) también se creó una comisión especializada en CFE, encargada de dar seguimiento a los proyectos de infraestructura eléctrica y facilitar el intercambio de información con la paraestatal.

El Gobierno del Estado participa igualmente en estas reuniones, con el objetivo de determinar dónde se requiere infraestructura para acompañar el crecimiento industrial de Tijuana.

¿Las empresas podrán recuperar la inversión en electricidad?

En caso de que una empresa tenga que financiar infraestructura eléctrica para poder operar, el sector empresarial analiza mecanismos que permitan reconocer o acreditar ese gasto.

Lo que también estamos trabajando es buscar cómo acreditar esa inversión”

La definición de estos mecanismos será relevante conforme avancen los nuevos proyectos industriales y se conozcan los tiempos en que estará disponible la infraestructura de CFE en las zonas donde se instalarán las empresas.

“Hay energía, sin embargo, lo que falta es la infraestructura para la distribución y hay que distribuirla en donde se requiera”, concluyó.