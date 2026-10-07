Vientos de Santa Ana elevan 22% las emergencias atendidas por Bomberos de Tijuana

Bomberos de Tijuana reportó un aumento de 22% en las emergencias durante los vientos de Santa Ana. Foto: Archivo

Los incendios de maleza, pastizales y basura concentran la mayoría de los servicios adicionales; Bomberos pidió extremar precauciones ante la continuidad de los vientos.

Tijuana BC.- Los servicios de emergencia atendidos por Bomberos de Tijuana aumentaron 22% durante la condición de vientos de Santa Ana registrada desde el fin de semana pasado, principalmente por incendios de maleza, pastizales y basura.

Rafael Carrillo Venegas, director de Bomberos de Tijuana, informó que las condiciones meteorológicas se mantendrían durante los siguientes días y que el martes se registró una mayor intensidad del viento, especialmente en las zonas altas de la ciudad.

Tenemos un 22% de aumento en los servicios de emergencia, y eso la mayoría son incendios de maleza, pastizal o basurero”

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¿Cuántas emergencias atienden durante los vientos de Santa Ana?

El funcionario detalló que el incremento representa alrededor de 35 a 40 servicios adicionales diarios, por lo que llamó a la población a reforzar las medidas preventivas en viviendas y sus alrededores.

Entre las recomendaciones se encuentra revisar los espacios cercanos a las casas y almacenar adecuadamente materiales como madera y plástico, debido a que pueden representar un riesgo en caso de incendio.

También pidió revisar las instalaciones de gas, incluidos cilindros, tuberías y mangueras, para detectar posibles fugas que puedan generar una emergencia.

¿Cómo prevenir incendios durante los vientos de Santa Ana?

Bomberos recomendó mantener una separación de tres a cinco metros alrededor de viviendas ubicadas cerca de lotes baldíos o laderas de cerros, con el propósito de reducir el riesgo de que un incendio alcance los inmuebles.

También llamó a evitar fogatas y quemas al aire libre durante los periodos de viento, debido a que las llamas pueden propagarse rápidamente hacia otras áreas.

Cualquier lumbre que encendamos en el exterior puede ser propagada por el viento y provocar incendios, no solo en el lugar donde se origine, sino también en áreas cercanas”

¿Hasta cuándo seguirán los vientos de Santa Ana?

Carrillo Venegas señaló que la condición de Santa Ana podría continuar hasta el viernes o sábado, por lo que pidió mantener las precauciones ante las condiciones secas y el incremento de las ráfagas de viento.

Finalmente, recomendó atender las medidas preventivas y reportar de inmediato al 911 cualquier incendio o emergencia para facilitar la llegada de los cuerpos de auxilio.