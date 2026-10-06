Exhortan a prevenir deshidratación ante ola de calor en Tijuana

Autoridades de salud recomiendan reforzar la hidratación ante las altas temperaturas en Tijuana. Foto: Archivo

Adultos mayores, menores de cinco años y personas con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo; autoridades recomiendan mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol.

Tijuana BC.- Ante las altas temperaturas que se registran en Tijuana, autoridades de salud exhortaron a la población a reforzar las medidas para prevenir la deshidratación, especialmente entre adultos mayores, menores de cinco años y personas con enfermedades crónicas.

Aaron Ureña, encargado de la coordinación de la Secretaría de Salud en la Jurisdicción Sanitaria J2, señaló que las condiciones actuales representan un evento atípico, por lo que es necesario aumentar las medidas preventivas.

Explicó que los grupos considerados vulnerables pueden presentar mayores afectaciones debido a la pérdida de líquidos que provoca el calor, por lo que recomendó vigilar especialmente a niños pequeños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos.

Te puede interesar: Suspenden clases en Tijuana por altas temperaturas; aplicará desde esta tarde

¿Cómo prevenir la deshidratación durante el calor?

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar la exposición prolongada al sol, permanecer en lugares ventilados y con sombra, además de mantener una adecuada ingesta de líquidos durante el día.

En el caso de adultos mayores y menores de cinco años, Ureña recomendó reforzar la hidratación oral, debido a que estos sectores pueden presentar mayores afectaciones ante la pérdida de líquidos ocasionada por las altas temperaturas.

También señaló que es importante prestar atención a familiares que pertenezcan a alguno de estos grupos y evitar que permanezcan durante periodos prolongados bajo el sol o en espacios con temperaturas elevadas.

¿Cuáles son los síntomas de deshidratación?

Entre los principales signos de alarma se encuentran la boca seca, piel reseca y una recuperación lenta de los pliegues de la piel después de presionarlos, explicó el médico.

Otro indicador que debe tomarse en cuenta es la disminución en la cantidad de orina durante el día, ya que puede advertir sobre un proceso de deshidratación que requiere atención.

Los cuadros de diarrea y los vómitos frecuentes también pueden agravar la pérdida de líquidos. Ante estas situaciones, recomendó mantener la hidratación oral y buscar atención médica cuando los síntomas persistan.

¿Quiénes tienen mayor riesgo por el calor?

Además de los adultos mayores y menores de cinco años, Ureña señaló que las personas con diabetes, cáncer, infecciones crónicas y otras enfermedades pueden presentar mayores complicaciones ante las altas temperaturas.

Por ello, la Secretaría de Salud llamó a la población a vigilar especialmente a familiares pertenecientes a estos grupos y acudir a los servicios médicos ante cualquier señal de alarma relacionada con la deshidratación.