Suspenden clases en Tijuana por altas temperaturas; aplicará desde esta tarde

Las altas temperaturas llevaron a suspender las clases en escuelas públicas de Tijuana. Foto: Archivo

La suspensión de clases será para todos los niveles de educación pública durante el turno vespertino de este martes y toda la jornada del miércoles en Tijuana.

Tijuana BC.- Las clases serán suspendidas en todos los niveles de educación pública en Tijuana durante el turno vespertino de este martes y también durante toda la jornada del miércoles, debido a las altas temperaturas que se registran en la ciudad.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció la medida durante su participación en la conferencia matutina realizada este martes en la capital del estado.

Te puede interesar: Clima en Tijuana: calor continuará esta semana, ¿Cuándo bajarán las temperaturas?

¿Por qué suspendieron las clases en Tijuana?

La mandataria estatal explicó que la decisión se tomó debido a las altas temperaturas registradas en Tijuana, las cuales han comenzado a afectar la infraestructura de los planteles educativos.

La suspensión aplicará para las escuelas públicas de todos los niveles educativos durante el turno vespertino de este martes y durante todo el miércoles.

¿Dónde consultar la suspensión de clases?

La gobernadora indicó que el anuncio también será difundido a través de las redes sociales de las autoridades educativas, donde se dará a conocer la información relacionada con la suspensión.

Las familias deberán consultar los canales oficiales de las autoridades educativas para conocer cualquier actualización sobre el regreso a clases.