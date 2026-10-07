San Diego creará un sistema para detectar zonas de riesgo por accidentes en bicicletas eléctricas

San Diego busca detectar zonas y factores de riesgo relacionados con accidentes en bicicletas eléctricas. Foto: Cortesía

Los casos pediátricos de traumatismos relacionados con estos vehículos pasaron de 3 en 2021 a 262 en 2025; autoridades buscan identificar rápidamente dónde ocurren y qué factores los provocan.

San Diego, CA.- El Condado de San Diego aprobó la creación de un sistema regional de alerta sobre lesiones relacionadas con bicicletas eléctricas, ante el aumento de accidentes, particularmente entre niños y adolescentes.

La Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó el plan, que permitirá recopilar información más oportuna sobre los accidentes y detectar patrones que ayuden a identificar zonas y factores de mayor riesgo.

De acuerdo con información del Hospital Infantil Rady, los casos pediátricos de traumatismos relacionados con bicicletas eléctricas pasaron de 3 en 2021 a 262 en 2025, un incremento que ha generado preocupación entre las autoridades locales.

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¿Cómo funcionará el sistema de alerta?

Actualmente, las autoridades locales pueden esperar hasta 14 meses para recibir información estatal sobre las lesiones registradas en la región.

El nuevo sistema busca reducir considerablemente ese retraso mediante la recopilación de datos en tiempo real provenientes de hospitales, centros de traumatología, servicios de urgencias, proveedores de servicios médicos de emergencia, organismos encargados de hacer cumplir la ley y otros socios regionales.

La información permitirá identificar con mayor rapidez dónde ocurren los accidentes, quiénes resultan lesionados y qué tipo de vehículo o dispositivo estuvo involucrado.

¿Qué datos registrarán sobre los accidentes?

El sistema contempla recopilar información como la edad del usuario, hora y lugar del accidente, uso de casco, tipo de dispositivo, gravedad de las lesiones y evolución del paciente.

Con estos datos, las autoridades podrán analizar tendencias y detectar posibles zonas peligrosas o factores que estén relacionados con una mayor incidencia de accidentes.

El objetivo es utilizar esta información para orientar medidas de prevención y seguridad, especialmente entre los usuarios más jóvenes de bicicletas eléctricas.

Buscan detectar zonas peligrosas para jóvenes

De acuerdo con las autoridades del condado, el modelo toma como referencia iniciativas similares implementadas en otros lugares, donde el seguimiento detallado de las lesiones permitió identificar patrones de riesgo entre niños y adolescentes.

La información obtenida también podría facilitar una respuesta más rápida ante los accidentes y ayudar a determinar dónde es necesario reforzar las medidas de seguridad.