Realizan simulacro de rescate marítimo en bahía de San Diego

Autoridades de San Diego y Tijuana participan en un simulacro de emergencia marítima en la bahía de San Diego. Foto: Cortesía

Autoridades de San Diego y Tijuana participan en un ejercicio de dos días que simula un accidente marítimo con múltiples víctimas frente a la costa de California.

Tijuana BC.- Autoridades de distintas agencias de seguridad pública de San Diego y Tijuana realizan un simulacro de emergencia marítima en la bahía de San Diego, con el objetivo de fortalecer la coordinación y mejorar la respuesta ante accidentes de alto riesgo.

El ejercicio comenzó este martes y tendrá una duración de dos días. Durante el entrenamiento se simulará un accidente marítimo con múltiples víctimas frente a la costa de San Diego.

Autoridades de San Diego y Tijuana participan en un simulacro de emergencia marítima en la bahía de San Diego. Foto: Cortesía

Te puede interesar: Invitan a despedir al Buque Escuela Cuauhtémoc en San Diego

¿Qué simulan durante el ejercicio en San Diego?

Las actividades contemplan operaciones de búsqueda, recuperación, rescate, triaje, tratamiento y transporte de pacientes, como parte de un escenario de emergencia con múltiples personas afectadas.

El simulacro también busca poner a prueba la toma de decisiones y la coordinación entre las distintas agencias que podrían intervenir durante una emergencia marítima.

Las actividades de entrenamiento se realizarán frente a la costa de Point Loma y cerca de Shelter Island, en distintos puntos de la bahía de San Diego.

Participan equipos de rescate y buceo

Los equipos de búsqueda y rescate con buceo del Condado de San Diego también participarán en ejercicios para practicar la recuperación de evidencias y cuerpos en el agua.

El objetivo es que las agencias participantes fortalezcan sus protocolos de coordinación e integración entre distintas jurisdicciones y organizaciones ante un desastre marítimo.

El entrenamiento está enfocado particularmente en incidentes de alto riesgo y baja frecuencia, para que los equipos puedan responder de manera coordinada cuando se presente una emergencia de estas características.

¿Qué autoridades participan en el simulacro?

Entre las agencias participantes se encuentran el Departamento de Bomberos de San Diego, la unidad de salvavidas de San Diego, la Guardia Costera y el Departamento de Bomberos de Tijuana, además de otras corporaciones de seguridad y rescate.

El ejercicio permitirá a los equipos practicar procedimientos conjuntos y evaluar sus capacidades de respuesta ante una emergencia marítima con múltiples víctimas.