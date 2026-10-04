Invitan a despedir al Buque Escuela Cuauhtémoc en San Diego

El buque de la Secretaría de Marina zarpará este lunes rumbo a Acapulco, luego de permanecer en San Diego como parte de una travesía de 92 días por cinco puertos.

Tijuana BC.- Autoridades del Consulado de México en San Diego invitaron a la comunidad mexicana a despedir a los tripulantes del Buque Escuela Cuauhtémoc de la Secretaría de Marina, previo a su regreso a México.

La despedida se realizará este lunes 5 de octubre a las 09:40 horas, cuando la embarcación zarpe del puerto de San Diego con rumbo a Acapulco.

De acuerdo con autoridades consulares, el Cuauhtémoc concluye una travesía náutica de 92 días, durante la cual visitó cinco puertos: Honolulu; Seward, Alaska; Victoria, Canadá; San Francisco y San Diego, California.

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Mexicanos acuden a despedir al Cuauhtémoc

La presencia del buque reunió a cientos de mexicanos que viven en Estados Unidos, quienes acudieron para conocer la embarcación y observar de cerca a los elementos navales que forman parte de su tripulación.

Para quienes radican fuera de México, la visita representó una oportunidad para reencontrarse con uno de los símbolos del país y apreciar la bandera mexicana en territorio estadounidense.

La familia Tavarez, que vive en San Diego desde hace más de 20 años, acudió al lugar después de conocer la presencia del buque y decidió conservar fotografías como recuerdo de su visita.

Largas filas para conocer el buque

Los integrantes de la familia destacaron la imagen de los cadetes y marinos con sus uniformes, además del orgullo que les generó observar la bandera mexicana durante la estancia de la embarcación.

Las filas para ingresar al buque alcanzaron varios kilómetros, por lo que algunas personas decidieron no esperar y optaron por observarlo desde el exterior.

La presencia del Cuauhtémoc también permitió a los mexicanos que viven en Estados Unidos mostrar a otros visitantes parte de la identidad y cultura de México a través de la embarcación y su tripulación.

¿Qué ocurrió con el Cuauhtémoc en Nueva York?

El Buque Escuela Cuauhtémoc también tiene como antecedente un accidente ocurrido en mayo de 2025, cuando chocó contra la estructura del puente de Brooklyn, en Nueva York.

El incidente dejó 20 tripulantes heridos y dos fallecidos. Desde entonces, la embarcación ha continuado con sus actividades y recorridos, incluido el actual viaje por distintos puertos del Pacífico.