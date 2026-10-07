Lleva Barra de Abogadas propuesta de reforma para justicia de adolescentes a la Cámara de Diputados

La propuesta contempla ampliar hasta diez años el internamiento en casos excepcionales, establecer responsabilidad civil para padres y actualizar los delitos que permiten valorar esta medida

Mexicali,B.C.-La Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco llevó a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, presentada durante un foro nacional.

El planteamiento contempla ampliar hasta diez años el internamiento en casos excepcionales para adolescentes de 16 y 17 años, establecer responsabilidad civil de padres, madres o tutores y actualizar los delitos que permiten valorar esta medida.

Plantean ampliar internamiento en casos de extrema gravedad

Durante su intervención en el foro, la presidenta de la organización, Estefanía Campos García, señaló que la propuesta busca atender dos aspectos dentro del sistema: proteger a los adolescentes y garantizar una reparación integral para las víctimas.

Expuso que desde la perspectiva de la organización, cinco años de internamiento resultan insuficientes para determinados delitos de extrema gravedad, debido a que también se requiere brindar herramientas para la reintegración de los adolescentes.

“Hay supuestos de extrema gravedad como homicidio, feminicidio, secuestro, que no son suficientes cincos años para poder ofrecer esta verdadera oportunidad, tanto para la reparación integral como para las herramientas que le vamos a brindar a un adolescente”, declaró.

Durante el internamiento, dijo, pueden desarrollarse procesos de atención psicológica, psiquiátrica, tratamiento para el consumo de sustancias adictivas, educación y programas culturales y deportivos, para favorecer su regreso a la sociedad.

Buscan responsabilidad civil para padres

Campos García declaró que respecto a la responsabilidad civil, la propuesta parte de los deberes de cuidado, protección, formación y educación que corresponden a madres y padres mediante el ejercicio de la patria potestad.

Aclaró que el planteamiento no busca castigar a los padres por los delitos cometidos por sus hijos, sino establecer que puedan responder solidariamente en la reparación integral del daño ocasionado a las víctimas.

“¿Qué es lo que pasa cuando un adolescente comete un delito? Generalmente nos preguntamos ¿y dónde está su papá o su mamá? A esta pregunta le hemos dado una respuesta… Estos deberes no pueden ser ignorados cuando el adolescente se equivoca y comete un delito que, por supuesto, puede lastimar gravemente a otra persona”, expresó.

La tercera propuesta busca ampliar los delitos que pueden ser considerados para valorar el internamiento, entre ellos la desaparición forzada, la cometida por particulares y la privación ilegal de la libertad.

También contempla el homicidio culposo agravado relacionado con alcohol o drogas y la tentativa de determinados delitos graves, aunque estos casos no implicarían automáticamente el internamiento para los adolescentes.