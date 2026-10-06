Tijuana concentra investigaciones por trata de personas; hay 27 carpetas abiertas en Baja California

Tijuana concentra parte de las investigaciones por trata de personas abiertas este año en Baja California. Foto: Cortesía

Tijuana concentra parte de las investigaciones por trata de personas iniciadas este año en Baja California, principalmente por explotación sexual; al menos la mitad de los involucrados han sido vinculados a proceso y existen dos sentencias.

Tijuana BC.- Tijuana concentra parte de las 27 carpetas de investigación por trata de personas abiertas durante este año en Baja California, principalmente relacionadas con casos de explotación sexual, informó Gabriela Guadalupe Navarro Peraza, secretaria técnica de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas del Estado.

La funcionaria explicó que la cifra fue proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE) a la comisión y señaló que, del total de investigaciones, al menos la mitad de las personas involucradas han sido vinculadas a proceso.

Además, indicó que existen dos sentencias relacionadas con este delito.

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¿Quiénes son las principales víctimas de trata en Baja California?

Navarro Peraza señaló que las principales víctimas identificadas son mujeres, aunque también se han detectado niñas, niños y adolescentes.

Explicó que algunas víctimas proceden de otras entidades del país y son atraídas mediante engaños, entre ellos falsas ofertas laborales que pueden terminar vinculándolas con situaciones de explotación.

Por ello, recomendó verificar cuidadosamente las propuestas de empleo que prometen ingresos elevados sin experiencia, particularmente cuando implican trasladarse a otra entidad.

¿Cómo captan a víctimas de trata por redes sociales?

La secretaria técnica advirtió que las redes sociales y los videojuegos pueden ser utilizados para establecer contacto con menores mediante perfiles falsos, ofrecimientos y otras estrategias de acercamiento.

Recomendó a las familias evitar publicar información personal, ubicaciones en tiempo real o datos relacionados con las escuelas a las que acuden niñas, niños y adolescentes.

Los depredadores sexuales, los tratantes, siempre están buscando cómo captar y sobre todo no nomás a la niñez, a personas adultas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que subimos en las redes sociales”

¿Por qué una víctima puede no reconocerse como víctima?

Navarro Peraza explicó que una persona puede no identificarse como víctima de trata debido a los mecanismos de manipulación, amenazas o engaños utilizados por quienes cometen este delito.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, señaló que el consentimiento no elimina la responsabilidad cuando existe una conducta con fines de explotación.

Las investigaciones, agregó, pueden iniciarse de oficio a partir de los elementos que conozcan las autoridades.

¿Dónde denunciar un posible caso de trata?

La ciudadanía puede reportar situaciones sospechosas al 911 o realizar denuncias anónimas a través del 089.

Como parte de las acciones preventivas, más de mil trabajadores de empresas turísticas de Tecate, Playas de Rosarito, Tijuana, Ensenada y San Quintín han recibido capacitación para identificar posibles señales de explotación sexual infantil dentro del sector turístico.