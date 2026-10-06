Pendiente publicación de acuerdo para modificar requisito de especialidad en asuntos familiares en Baja California

Alejandro Isaac Fragozo López, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, informó que se prepara una nueva disposición sobre la especialización de abogados en materia familiar. Foto: Michelle Castillo

El presidente del Poder Judicial de Baja California señaló que el consejo decidió modificar el acuerdo y prevé socializarlo con abogados antes de emitir una nueva disposición

Tijuana, B.C.- El acuerdo que establecía criterios de especialización para abogados que intervienen en procesos familiares donde están involucrados niñas, niños y adolescentes todavía no ha sido modificado formalmente, informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Administración de Baja California.

Alejandro Isaac Fragozo López señaló que en conjunto con el Consejo de Administración del Poder Judicial del Estado se determinó dar marcha atrás al criterio y se prepara una nueva disposición que será socializada con abogados antes de su publicación.

Aclaró que la disposición anterior no establecía como obligación contar específicamente con una especialidad en Derecho Familiar para intervenir en este tipo de asuntos.

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Preparan nueva disposición para abogados

El acuerdo, dijo, contemplaba distintas formas mediante las cuales podía acreditarse la especialización profesional, entre ellas contar con una especialidad, una maestría o un doctorado relacionados con la materia.

Estimó que el proceso para socializar la propuesta y concretar el nuevo acuerdo podría tomar alrededor de 10 a 15 días.

Por su parte, Daniel Avitia Beltrán, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, mencionó que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece la necesidad de una defensa especializada, pero no exige que el litigante acredite una maestría o especialidad para ejercer en esta materia.

Daniel Avitia Beltrán, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, señaló que la experiencia profesional también debe considerarse para litigar en materia familiar. Foto: Michelle Castillo

Comentó que existen abogados con años de experiencia en litigio familiar y en procedimientos orales que aunque no cuenten con alguno de esos grados académicos, han desarrollado conocimientos prácticos en la materia, de modo que la capacidad profesional debe valorarse durante el propio procedimiento.

Enfatizó que el gremio no se opone a la capacitación y que sus integrantes mantienen una actualización constante, pero carecer de una maestría o especialidad pueda impedirles litigar en materia familiar.

Antecedentes del acuerdo

A principios de año, el Poder Judicial estableció que los abogados que llevaran casos familiares con niñas, niños y adolescentes debían acreditar preparación especializada para atender este tipo de procedimientos.

La medida buscó establecer una forma para comprobar que quienes participaran en estos procesos contaran con conocimientos especializados en la atención jurídica de asuntos.