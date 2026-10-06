En Tijuana activan alerta por mala calidad del aire

Autoridades ambientales activaron una alerta por mala calidad del aire en Tijuana. Foto: Border Zoom

La autoridad ambiental detectó partículas PM2.5 y PM10; recomienda reducir o evitar actividades al aire libre a grupos considerados de mayor riesgo.

Tijuana BC.- La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable activó una alerta por mala calidad del aire en Tijuana, por lo que recomendó a la población tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.

De acuerdo con el monitoreo realizado por la dependencia, se detectaron partículas PM2.5 y PM10, asociadas a distintas fuentes de contaminación presentes en la ciudad.

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¿Qué contaminantes provocaron la alerta?

Las partículas PM2.5 detectadas en el aire provienen de fuentes como incendios de basura, incendios forestales y la combustión de gasolina y diésel de los vehículos.

En el caso de las PM10, la Secretaría señaló que pueden generarse por las emisiones de vehículos, calles sin pavimentar, quema de basura, entre otras fuentes.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron reducir la exposición al aire libre y tomar precauciones, particularmente entre los grupos considerados más vulnerables.

¿Quiénes deben evitar actividades al aire libre?

La Secretaría recomendó a las personas con enfermedades cardiorrespiratorias y a quienes tienen más de 60 años reducir las actividades físicas y rigurosas al aire libre.

Para las personas mayores de 12 años, la recomendación es realizar este tipo de actividades con moderación.

Asimismo, se recomendó a las mujeres embarazadas evitar las actividades al aire libre mientras persistan las condiciones de mala calidad del aire.