El Trompo deja organización de la Feria de las Californias

María del Rosario Ruiz explicó que el Trompo actualmente concentra sus esfuerzos en atraer visitantes locales y turistas mediante una oferta más amplia de actividades y espacios.

El Museo Interactivo El Trompo dejó la organización de la Feria de las Californias y busca compensar la pérdida de ingresos mediante nuevas actividades y renta de espacios.

Tijuana, B.C.- El Museo Interactivo El Trompo dejó la organización de la Feria de las Californias, luego de que el Cabildo del 25 Ayuntamiento de Tijuana aprobara el 12 de junio de 2026 la terminación anticipada de la concesión que mantenía para realizar el evento.

María del Rosario Ruiz Camacho, directora del recinto, explicó que la feria representaba una aportación equivalente a alrededor del 25 por ciento de los gastos de operación de El Trompo, por lo que la institución fortaleció otras actividades para generar recursos propios.

Era una aportación muy importante. Había un 25 por ciento de nuestro gasto de operación. ¿Qué tuvimos que hacer? Diversificar el área de negocio de El Trompo”

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El Trompo busca generar nuevos ingresos

Indicó que entre las alternativas desarrolladas se encuentran la renta de espacios para conciertos y exposiciones, además de otras actividades encaminadas a mantener la sustentabilidad del museo.

Recordó que la institución tuvo la concesión de la feria durante cerca de 30 años y que, de acuerdo con el propósito con el que fue planteada originalmente, los recursos estuvieron relacionados con la construcción y posteriormente con la operación del museo.

El Cabildo aprobó por unanimidad la terminación anticipada de la concesión otorgada al Museo Interactivo Tijuana A.C. para la organización de la Feria de las Californias. Posteriormente, el Ayuntamiento otorgó una nueva concesión para la realización de la Feria Nacional Tijuana.

Señaló que El Trompo actualmente concentra sus esfuerzos en su objeto social, particularmente en la divulgación, educación y formación, además de buscar nuevas formas de generar ingresos.

Estamos satisfechos, estamos contentos por el tiempo que tuvimos nuestra concesión y también estamos contentos ahorita que ya no la tenemos”

Agregó que el museo busca atraer visitantes locales y turistas mediante una oferta más amplia de actividades y espacios, como parte de una estrategia de sustentabilidad que, dijo, han trabajado desde hace un par de años.