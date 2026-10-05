“Carnaval con Causa” busca apoyar a 26 mujeres con prótesis de mama

El “Carnaval con Causa” busca recaudar fondos para entregar prótesis de mama a 26 mujeres. Foto: Lorena Salinas

La Fundación Corazones Entrelazados realizará el evento el 23 de octubre en Tijuana para recaudar fondos destinados a la adquisición de prótesis de mama.

Tijuana BC.- Un total de 26 mujeres serán beneficiadas con prótesis de mama mediante un “Carnaval con Causa” que la Fundación Corazones Entrelazados realizará el próximo 23 de octubre en Tijuana para recaudar fondos.

El evento se llevará a cabo a las 18:00 horas en el Hotel Quartz, con un donativo de mil pesos que incluirá sangría y canapés. La actividad fue anunciada este lunes en las oficinas del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco).

Jacqueline Quezada, presidenta de la Fundación Corazones Entrelazados, informó que actualmente tienen identificadas a 26 mujeres que serán beneficiadas, aunque continúan recibiendo solicitudes de apoyo.

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¿A quiénes beneficiará el Carnaval con Causa?

Quezada precisó que la mayoría de las beneficiarias son de Tijuana, aunque también han recibido algunas solicitudes provenientes de Guadalajara.

Todo lo recabado será para conseguir y recaudar prótesis de mama. Queremos apoyar al grupo Amanacer que hoy nos está necesitando”

Patricia Zaragoza, presidenta y fundadora de Amanacer, destacó la importancia de brindar acompañamiento a las mujeres durante el proceso de la enfermedad y explicó que las pacientes pueden requerir distintos tipos de apoyo.

Zaragoza relató que fue diagnosticada con cáncer hace 14 años y señaló que durante el proceso algunas pacientes necesitan atención emocional, psicológica, tanatológica, nutricional y dental.

¿Qué habrá en el Carnaval con Causa?

Como parte del programa participarán Retro Love y la cantante Zayda, además de una presentación especial de HADAZ-Selección de Danza.

El evento también contará con conferencias relacionadas con el cáncer de mama, entre ellas una sobre detección oportuna y decisiones que pueden salvar vidas, a cargo de la ginecóloga Delfina Ramírez.

También se ofrecerá una conferencia sobre tanatología y acompañamiento para pacientes y sus familias.

Buscan apoyar a mujeres que perdieron un seno

La ginecóloga Delfina Ramírez destacó la importancia de apoyar a las mujeres a quienes, como parte de su tratamiento contra el cáncer, les fue retirado un seno.

La detección temprana es lo único que puede salvar la vida de las personas”

Las organizadoras invitaron a la ciudadanía a participar en el “Carnaval con Causa” y contribuir con la recaudación destinada a la adquisición de las prótesis de mama.