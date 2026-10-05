UTT podría suspender clases presenciales por el calor en Tijuana

La UTT mantiene vigilancia de las temperaturas ante la posibilidad de suspender nuevamente las clases presenciales. Foto: Archivo

La Universidad Tecnológica de Tijuana mantiene vigilancia de las temperaturas y podría volver a las clases en línea si las condiciones dificultan las actividades presenciales.

Tijuana BC.- La Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) analiza la posibilidad de volver a suspender las clases presenciales si continúan las altas temperaturas en la ciudad, informó el rector Salvador Morales Riubi.

Señaló que la institución mantiene vigilancia sobre las condiciones climáticas y que las decisiones se toman conforme evolucionan las temperaturas, en coordinación con las autoridades de Protección Civil.

Sí, definitivamente sí, lo que les hemos estado diciendo es que estén pendientes de las redes sociales… Los anuncios los hacemos conforme va evolucionando el día”

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¿La UTT volverá a clases en línea por el calor?

La universidad ya ha recurrido a las clases en línea ante las condiciones de calor, modalidad que permite mantener las actividades académicas sin que los estudiantes tengan que acudir a las instalaciones.

Morales Riubi explicó que esta medida podría repetirse si las temperaturas alcanzan niveles que dificulten mantener las actividades presenciales, particularmente por las condiciones de los equipos de refrigeración de la institución.

Hay un día programado de llegar a 40 grados en la zona en donde está nuestra universidad… La Universidad Tecnológica de Tijuana tiene en el 100% (aire acondicionado), pero algunos son muy viejitos”

¿La UTT tiene aire acondicionado?

El rector señaló que la UTT cuenta con aire acondicionado en sus instalaciones, aunque algunos equipos son antiguos y pueden presentar fallas cuando son sometidos a una demanda superior a la habitual.

Agregó que la mayoría de los estudiantes pertenece a la Zona Este de Tijuana, donde las afectaciones por apagones no han sido tan fuertes, y que muchos pueden conectarse a las clases mediante sus teléfonos celulares.

La universidad mantiene comunicación con Protección Civil para determinar las medidas necesarias conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.

UTT invirtió 8 millones de pesos en infraestructura

Morales Riubi señaló que durante este año se han realizado inversiones para mejorar la infraestructura de la universidad, entre ellas el reemplazo de equipos y la instalación del nuevo edificio de Docencia 6.

La institución destinó cerca de 8 millones de pesos durante este ejercicio para estos trabajos. Para 2027, indicó, actualmente se contemplan principalmente labores de mantenimiento.

La Universidad Tecnológica de Tijuana cuenta actualmente con alrededor de 6 mil 500 estudiantes.