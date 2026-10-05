Tijuanenses resienten las altas temperaturas en sus actividades diarias

Tijuanenses han recurrido al aire acondicionado y aumentado su consumo de líquidos ante las altas temperaturas. Foto: Michelle Castillo

Ciudadanos relatan que han tenido que suspender trabajos, instalar aire acondicionado y aumentar su consumo de líquidos ante las altas temperaturas registradas en Tijuana.

Tijuana BC.- Las altas temperaturas registradas en Tijuana han llevado a ciudadanos a modificar parte de sus actividades cotidianas, desde suspender jornadas de trabajo hasta recurrir al aire acondicionado y aumentar el consumo de líquidos para sobrellevar el calor.

María del Carmen Martínez, quien se dedica a la venta de ropa en un sobreruedas, relató que el calor le provocó un malestar que atribuyó a una insolación, por lo que no pudo abrir su negocio.

Comentó que ante las altas temperaturas comenzó a utilizar un ventilador en casa, pese a que normalmente no lo hacía, y que también ha tenido que recurrir al consumo de sueros para sentirse mejor.

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A sus 75 años, dijo que es la primera vez que recuerda que el calor le ha afectado de esta manera y que, al menos en Tijuana, nunca había experimentado una situación similar.

Tijuanenses recurren al aire acondicionado

De manera similar, Hugo Machado consideró que el calor registrado durante estos días ha sido particularmente intenso y que durante el tiempo que lleva viviendo en Tijuana no recuerda haber experimentado temperaturas similares.

Compartió que ante las altas temperaturas tuvo que instalar un aire acondicionado en su casa, pues los ventiladores ya no eran suficientes. Como por ahora solo cuentan con un equipo, él y su familia están durmiendo en la sala para mantenerse frescos.

Los ventiladores tiran aire caliente y la verdad hubo la necesidad de comprar un aire acondicionado, por lo menos en la sala que es ahí donde estamos durmiendo todos”

También comentó que un conocido tuvo problemas recientemente por la falta de electricidad en su domicilio en la Zona Este, por lo que utilizaba el aire acondicionado de su automóvil para refrescarse y no resentir tanto el calor.

Algunos ciudadanos aumentan consumo de líquidos

Por su parte, Artemio García comentó que el calor ha sido fuerte, aunque particularmente no ha tenido que cambiar sus actividades para sobrellevarlo y únicamente ha procurado tomar más líquidos.

Mencionó que los cambios en el clima y la concentración de construcciones han hecho que las ciudades sean cada vez más calurosas, al estar cada vez más rodeadas de superficies construidas.