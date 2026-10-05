Tijuana mejora actividad turística durante 2026; ocupación hotelera llega a 68.4%

Tijuana registró la mayor ocupación hotelera de Baja California durante los primeros ocho meses de 2026. Foto: Archivo

Tijuana registró casi 100 mil cruces fronterizos adicionales y mantuvo la ocupación hotelera más alta de Baja California durante los primeros ocho meses de 2026.

Tijuana BC.- Tijuana registró una ligera recuperación en su actividad turística durante los primeros ocho meses de 2026, con un incremento de casi 100 mil cruces de personas y una ocupación hotelera promedio de 68.40%, informó Karim Chalita Rodríguez, presidente del Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco) de Tijuana.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de Baja California, entre enero y agosto de este año se contabilizaron 30 millones 667 mil 989 cruces de personas, frente a los 30 millones 568 mil 690 registrados durante el mismo periodo de 2025.

Esto representa un aumento de 99 mil 299 cruces en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Te puede interesar: Fiestas patrias en Tijuana buscan atraer visitantes del sur de California

¿Cuántos cruces fronterizos registró Tijuana en 2026?

Chalita Rodríguez atribuyó parte del incremento a la actividad turística generada por distintos eventos, entre ellos las actividades relacionadas con la Copa Mundial, Baja Fest, la Marcha Estatal del Orgullo LGBTQ+ y diversos conciertos, principalmente durante junio y julio.

El balance mejoró comparado con el año pasado. Hemos visto, por ejemplo, un incremento en los cruces fronterizos”

El presidente de Cotuco consideró que estos eventos contribuyeron a incrementar el flujo de visitantes durante algunos de los meses con mayor actividad turística.

Tijuana tiene la ocupación hotelera más alta de BC

En cuanto a la ocupación hotelera, Tijuana registró un promedio de 68.40% de enero a agosto, por encima del promedio estatal de 52.71%.

Con este resultado, Tijuana se colocó como el municipio con mayor ocupación hotelera de Baja California durante ese periodo.

Después se ubicaron Mexicali, con 55.07%; Tecate, con 47.83%; San Quintín, con 46.90%; Ensenada, con 45.97%; Playas de Rosarito, con 43.88%, y San Felipe, con 21.86%.

¿Qué atrae a los turistas a Tijuana?

Chalita Rodríguez destacó que la gastronomía continúa como una de las principales fortalezas turísticas de Tijuana y señaló que, pese a la inflación y una reducción en el consumo, los visitantes mantienen el interés por acudir a restaurantes y sitios de entretenimiento.

“Cuando se trata de diversión y de comer, la gente sigue viniendo”, afirmó.

Consideró que la seguridad ya no figura entre los principales factores que inhiben la llegada de visitantes. Sin embargo, señaló que los tiempos de espera en los cruces fronterizos continúan representando un reto para el turismo procedente de Estados Unidos.