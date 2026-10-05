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Piden avanzar en protocolo para atender a menores en situación de calle

La Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco propuso una mesa de trabajo para definir las responsabilidades de las autoridades ante casos de niñas, niños y adolescentes en situación de calle.

Piden avanzar en protocolo para atender a menores en situación de calle

La Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco planteó avanzar en un protocolo de atención para menores en situación de calle. Foto: Archivo

Tijuana BC.- La Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco A.C. manifestó su disposición para colaborar en la elaboración de un protocolo de atención para niñas, niños y adolescentes en situación de calle, cuya emisión correspondería al DIF Estatal.

Estefanía Campos García, presidenta de la asociación, señaló que para establecer una ruta de actuación es necesaria la participación de distintas autoridades, por lo que planteó la creación de una mesa de trabajo en la que cada institución aporte sus facultades.

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¿Qué busca establecer el protocolo para menores?

Campos García explicó que el objetivo es definir qué deben hacer las autoridades ante casos de menores que se encuentren trabajando en la vía pública o en condiciones que puedan representar una vulneración de sus derechos.

La propuesta busca que las instituciones involucradas tengan definidas sus responsabilidades y puedan actuar de manera coordinada cuando se detecte a una niña, niño o adolescente en alguna de estas situaciones.

La presidenta de la Barra de Abogadas indicó que el DIF Estatal debe emitir el protocolo, mientras que la Consejería Jurídica tendría que encargarse de su aprobación.

La asociación señaló que está dispuesta a participar en los trabajos para avanzar en la definición de esta ruta de atención y en la coordinación entre las instituciones involucradas.

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