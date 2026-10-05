Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Tijuana / Policiaca Tijuana

Incendio deja a madre y sus hijos sin hogar en El Pipila

Claudia Ortiz perdió su vivienda y pertenencias tras un incendio en El Pipila; ahora busca apoyo para reconstruir su hogar y cubrir las necesidades de sus hijos.

Incendio deja a madre y sus hijos sin hogar en El Pipila

El siniestro ocurrió este lunes 5 de octubre sobre la calle Campeche y calle 16 de Agosto. Foto: Cortesía / Border Zoom

Tijuana, B.C.- Un incendio consumió por completo la vivienda de Claudia Ortiz, una madre soltera con discapacidad que desde hace cuatro años habitaba el domicilio junto a sus dos hijos, de 18 y 13 años, en la colonia El Pipila, en la Zona Este de Tijuana.

El siniestro ocurrió este lunes 5 de octubre sobre la calle Campeche y calle 16 de Agosto. De acuerdo con vecinos, momentos antes de que comenzaran las llamas se escuchó un fuerte ruido y posteriormente observaron fuego salir de la vivienda, construida principalmente de madera.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar el incendio y evitar que se extendiera hacia otros domicilios. Hasta el momento no se ha establecido qué provocó el fuego.

Dos hombres resultan lesionados durante jornada de emergencias en Tijuana

Policiaca

Dos hombres resultan lesionados durante jornada de emergencias en Tijuana

Te puede interesar: Bomberos atienden 297 emergencias durante fin de semana en Tijuana

Familia perdió su vivienda y pertenencias

Claudia relató que al momento del incendio no había nadie dentro de la vivienda. Su hijo menor se encontraba estudiando y el mayor había salido a trabajar, por lo que posteriormente se enteraron de que su hogar había sido consumido por las llamas.

En el domicilio también vivían dos gatos y dos perros. Los caninos lograron escapar del incendio y, entre la incertidumbre provocada por la pérdida de la vivienda, Claudia se reencontró con uno de ellos, llamado “Pequeño”, a quien abrazó después de comprobar que había logrado ponerse a salvo.

El siniestro ocurrió este lunes 5 de octubre sobre la calle Campeche y calle 16 de Agosto. Foto: Cortesía / Border Zoom

El siniestro ocurrió este lunes 5 de octubre sobre la calle Campeche y calle 16 de Agosto. Foto: Cortesía / Border Zoom

Ahora, la familia se quedó prácticamente sin un lugar donde vivir y sin sus pertenencias, por lo que la mujer busca apoyo para cubrir sus necesidades básicas y conseguir materiales que le permitan reconstruir su vivienda.

Y pues no tenemos adónde ir. Si ustedes nos pueden colaborar con tablas, tarimas, zapatos o no sé, tengo dos adolescentes, uno de 18 y uno de 13; nos quedamos prácticamente sin nada”

Buscan un lugar temporal donde quedarse

Ante la falta de un sitio donde pasar la noche, Claudia explicó que comenzará a comunicarse con algunos amigos para solicitar alojamiento temporal para ella, sus hijos y sus mascotas, mientras busca la manera de reconstruir su hogar.

El siniestro ocurrió este lunes 5 de octubre sobre la calle Campeche y calle 16 de Agosto. Foto: Cortesía / Border Zoom

El siniestro ocurrió este lunes 5 de octubre sobre la calle Campeche y calle 16 de Agosto. Foto: Cortesía / Border Zoom

La mujer tiene una discapacidad visual en uno de sus ojos y trabaja cuidando a personas adultas. A pesar de haber perdido su vivienda, señaló que mantiene la esperanza de salir adelante junto a sus hijos y recuperar poco a poco lo que el incendio destruyó.

Con lo que puedan ayudarme ya es muchísimo de ayuda”

Quienes deseen apoyarla con madera, tarimas, ropa, zapatos, sillas u otros artículos pueden comunicarse al teléfono 664 453 1316.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados