Incendio deja a madre y sus hijos sin hogar en El Pipila

El siniestro ocurrió este lunes 5 de octubre sobre la calle Campeche y calle 16 de Agosto. Foto: Cortesía / Border Zoom

Claudia Ortiz perdió su vivienda y pertenencias tras un incendio en El Pipila; ahora busca apoyo para reconstruir su hogar y cubrir las necesidades de sus hijos.

Tijuana, B.C.- Un incendio consumió por completo la vivienda de Claudia Ortiz, una madre soltera con discapacidad que desde hace cuatro años habitaba el domicilio junto a sus dos hijos, de 18 y 13 años, en la colonia El Pipila, en la Zona Este de Tijuana.

El siniestro ocurrió este lunes 5 de octubre sobre la calle Campeche y calle 16 de Agosto. De acuerdo con vecinos, momentos antes de que comenzaran las llamas se escuchó un fuerte ruido y posteriormente observaron fuego salir de la vivienda, construida principalmente de madera.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar el incendio y evitar que se extendiera hacia otros domicilios. Hasta el momento no se ha establecido qué provocó el fuego.

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Familia perdió su vivienda y pertenencias

Claudia relató que al momento del incendio no había nadie dentro de la vivienda. Su hijo menor se encontraba estudiando y el mayor había salido a trabajar, por lo que posteriormente se enteraron de que su hogar había sido consumido por las llamas.

En el domicilio también vivían dos gatos y dos perros. Los caninos lograron escapar del incendio y, entre la incertidumbre provocada por la pérdida de la vivienda, Claudia se reencontró con uno de ellos, llamado “Pequeño”, a quien abrazó después de comprobar que había logrado ponerse a salvo.

El siniestro ocurrió este lunes 5 de octubre sobre la calle Campeche y calle 16 de Agosto. Foto: Cortesía / Border Zoom

Ahora, la familia se quedó prácticamente sin un lugar donde vivir y sin sus pertenencias, por lo que la mujer busca apoyo para cubrir sus necesidades básicas y conseguir materiales que le permitan reconstruir su vivienda.

Y pues no tenemos adónde ir. Si ustedes nos pueden colaborar con tablas, tarimas, zapatos o no sé, tengo dos adolescentes, uno de 18 y uno de 13; nos quedamos prácticamente sin nada”

Buscan un lugar temporal donde quedarse

Ante la falta de un sitio donde pasar la noche, Claudia explicó que comenzará a comunicarse con algunos amigos para solicitar alojamiento temporal para ella, sus hijos y sus mascotas, mientras busca la manera de reconstruir su hogar.

El siniestro ocurrió este lunes 5 de octubre sobre la calle Campeche y calle 16 de Agosto. Foto: Cortesía / Border Zoom

La mujer tiene una discapacidad visual en uno de sus ojos y trabaja cuidando a personas adultas. A pesar de haber perdido su vivienda, señaló que mantiene la esperanza de salir adelante junto a sus hijos y recuperar poco a poco lo que el incendio destruyó.

Con lo que puedan ayudarme ya es muchísimo de ayuda”

Quienes deseen apoyarla con madera, tarimas, ropa, zapatos, sillas u otros artículos pueden comunicarse al teléfono 664 453 1316.