Fallas eléctricas y altas temperaturas afectan suministro de agua en Tijuana

Los colonos viven en la incertidumbre de cuándo volverán a tener suministro del vital líquido.

El sistema Aguaje de la Tuna y el Acueducto Presa Rodríguez presentan bajos niveles y fallas mecánicas tras la ola de calor; autoridades estiman que la recuperación gradual del agua iniciará entre la noche de este lunes y el martes.

Tijuana, B.C.- Las altas temperaturas registradas durante los últimos días han incrementado la demanda de agua y reducido los niveles de almacenamiento en algunos tanques de Tijuana, situación que se ha complicado por fallas eléctricas que afectan la operación de distintos sistemas.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, las afectaciones se presentan en sectores de Playas de Tijuana, La Mesa y El Niño-Maclovio-Valle Redondo, aunque las condiciones y tiempos de recuperación son distintos en cada zona.

Las afectaciones de agua potable en Tijuana se presentan en sectores de Playas de Tijuana, La Mesa y El Niño-Maclovio-Valle Redondo. Foto: Cortesía

Las afectaciones de agua potable en Tijuana se presentan en sectores de Playas de Tijuana, La Mesa y El Niño-Maclovio-Valle Redondo. Foto: Cortesía

Las afectaciones de agua potable en Tijuana se presentan en sectores de Playas de Tijuana, La Mesa y El Niño-Maclovio-Valle Redondo. Foto: Cortesía

Las afectaciones de agua potable en Tijuana se presentan en sectores de Playas de Tijuana, La Mesa y El Niño-Maclovio-Valle Redondo. Foto: Cortesía

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Playas recuperará el suministro durante las próximas horas

En Playas de Tijuana, los bajos niveles se registran en tanques que forman parte del sistema Aguaje de la Tuna.

La recuperación de los niveles de almacenamiento comenzará durante la noche de este lunes y se estima que tendrá una duración de aproximadamente 24 horas. Después de este proceso, el suministro comenzará a restablecerse de manera gradual.

Entre las colonias y secciones que podrían presentar afectaciones se encuentran Playas de Tijuana Sección Coronado, Costa de Oro, Jardines, Monumental, Terrazas de Mendoza, Jardines del Sol, Riveras, Puesta del Sol, La Cúspide, Costa Hermosa, Coronado Residencial, Vista del Mar, Dorado, Vista Hermosa, Triángulo de Oro, Costa Azul y Diamante, entre otras.

Fallas en actuadores afectan a zonas de La Mesa

Otra de las afectaciones se registra en el Acueducto Presa Rodríguez-Tanque Morelos, donde fallas en los actuadores eléctricos han limitado la operación del sistema.

Los trabajos para atender esta situación comenzarán durante la noche de este lunes y tendrán una duración estimada de 12 horas. Una vez concluidos, iniciará la recuperación gradual del suministro en las zonas abastecidas por este acueducto.

Entre las áreas contempladas se encuentran 20 de Noviembre, Alcalá, Anáhuac, Ángeles, Camichín, Contreras, La Mesa, Hipódromo, José Sandoval, Montebello, Olivos, Pedregal, Real del Monte, Santa Anita, Santa Cecilia, Sonora, Volcanes, Agua Caliente, Chapultepec, Dávila, Gabilondo, Marrón, Revolución, Río Tijuana Zona Poniente, Zona Urbana Río Tijuana, Centro, Este y Norte, además de otras colonias.

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Falla eléctrica mantiene sin horario de recuperación a El Niño

En el sector El Niño-Maclovio-Valle Redondo, la situación está relacionada con una falla de bajo voltaje que impide operar el rebombeo Valle Redondo.

El reporte ya fue presentado ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras personal técnico mantiene el monitoreo de las condiciones del suministro eléctrico.

Los equipos de bombeo podrán volver a funcionar cuando exista el voltaje necesario para hacerlo sin riesgo de provocar daños a la infraestructura. Por esta razón, todavía no hay un horario definido para la recuperación del servicio en este sector.

Entre las colonias consideradas se encuentran El Carmen, El Niño, El Laurel, Fuentes del Valle, Lomas del Valle, Margarita Residencial, Parajes del Valle, Terrazas del Valle, Terrazas La Morita, Valle del Sol, Valle Redondo, Vías de Monterrey y Vista del Valle, entre otras.

La recuperación del suministro será gradual y dependerá de la normalización de los sistemas de almacenamiento, bombeo y alimentación eléctrica en cada sector.