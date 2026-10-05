Buscan ampliar CBX Peatonal con cruces vehiculares hacia Estados Unidos y pases médicos

Autoridades analizarán ampliar el proyecto CBX Peatonal para incluir cruces vehiculares y beneficios para usuarios médicos y estudiantes. Foto: Archivo

Autoridades estatales y municipales analizarán en mesas de trabajo la posibilidad de incorporar vehículos, pases médicos y beneficios para estudiantes al proyecto de cruce en San Ysidro.

Tijuana BC.- El proyecto del CBX Peatonal, que se busca desarrollar en la zona de la garita de San Ysidro, podría ampliar su esquema de operación para incluir cruces vehiculares, además del tránsito peatonal, así como pases médicos y beneficios para estudiantes.

Kurt Honold Morales, secretario de Economía e Innovación del Estado, informó que en aproximadamente dos semanas comenzarán mesas de trabajo entre autoridades estatales y municipales para analizar las alternativas del proyecto.

Explicó que uno de los objetivos será revisar la posibilidad de que el cruce no se limite al tránsito peatonal, sino que también pueda utilizarse para vehículos.

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¿CBX Peatonal también tendría cruces vehiculares?

Estamos ya por iniciar las mesas de trabajo, en donde va a estar no nomás CBX, este gobierno del Estado y gobierno municipal para ver la posibilidad de que el CBX no nomás sea peatonal, también sea vehicular”

Otro de los puntos que se analizarán será la incorporación de pases médicos dentro del proyecto, con el propósito de establecer un esquema que permita mayor transparencia en la operación y en el destino de los recursos.

El funcionario planteó que los recursos generados por los cruces deberían estar relacionados con acciones de seguridad y agilización de las líneas fronterizas, por lo que buscan establecer mecanismos para conocer cuánto se cobra y a qué se destinan los recursos.

Lo que queremos es juntarlo, hacerlo más transparente, que la gente ya cuando está comprando a una empresa tan importante el boleto ya pueda saber exactamente cuánto se están vendiendo”

¿Habrá pases gratuitos para estudiantes?

Honold Morales también propuso que el esquema contemple facilidades para pacientes que requieren atención médica en Estados Unidos, así como para estudiantes que cruzan regularmente para acudir a instituciones educativas.

En el caso de los estudiantes, planteó que los cruces puedan ser gratuitos cuando las escuelas correspondientes acrediten que los alumnos realizan sus estudios en Estados Unidos.

“Que no se le cobre, que sea gratuito, siempre y cuando la escuela lo avale”, comentó.

Analizarán cómo agilizar los cruces fronterizos

El secretario de Economía e Innovación subrayó que estos temas serán parte de las mesas de trabajo que iniciarán próximamente, con la intención de definir un esquema conjunto entre los distintos niveles de gobierno.

También analizarán las condiciones de los cruces para determinar qué alternativas pueden contribuir a agilizar el tránsito fronterizo y atender las necesidades de usuarios médicos, estudiantes y otros viajeros.