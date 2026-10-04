Urge centro de acopio de llantas en Tijuana; trasladarlas a Mexicali cuesta más de 17 mil pesos

Llanteros señalan que la falta de un centro de acopio dificulta la disposición adecuada de neumáticos en Tijuana. Foto: Archivo

La Unión de Llanteros señala que la falta de un centro de acopio encarece la disposición adecuada de neumáticos y favorece que terminen en calles, arroyos, la canalización del Río Tijuana y las costas.

Tijuana BC.- En Tijuana urge la instalación de un centro de acopio de llantas, debido a que trasladar los neumáticos a Mexicali para su disposición adecuada implica un gasto de al menos 17 mil pesos por concepto de flete, además del costo por trituración y la mano de obra.

Juan Antonio Balderas Lizárraga, presidente de la Unión de Llanteros A.C., señaló que la falta de un espacio local dificulta el manejo adecuado de estos residuos y contribuye a la contaminación que afecta tanto a Tijuana como a la región fronteriza con Estados Unidos.

Explicó que, además del traslado, se deben pagar alrededor de 17 pesos por cada llanta triturada y cubrir los gastos del personal. En contraste, a quienes buscan reciclar los neumáticos se les cobra aproximadamente 33 pesos por unidad, por lo que el servicio deja de ser redituable.

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Piden centro de acopio de llantas desde hace más de 10 años

Balderas Lizárraga recordó que desde hace más de una década solicitaron al Gobierno de Baja California, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la instalación de un centro de acopio en Tijuana.

Como parte de aquella propuesta, mencionó un predio ubicado en el bulevar 2000, donde fueron retiradas más de 4 mil llantas con la intención de reducir la contaminación en la zona.

El dirigente señaló que contar con un espacio de este tipo beneficiaría tanto a las familias como al gremio transportista, que también necesita disponer correctamente de los neumáticos que ya no utiliza.

Llantas abandonadas contaminan ríos y pueden provocar inundaciones

En el marco de la jornada de limpieza de la canalización del Río Tijuana, el representante de los llanteros advirtió que, cuando las llantas no reciben un manejo adecuado, pueden terminar en calles, ríos, arroyos y zonas costeras.

Además de la contaminación, estos residuos representan un riesgo durante las lluvias, debido a que pueden obstruir tuberías y contribuir a las inundaciones.

La preocupación se presenta mientras las autoridades preparan acciones preventivas ante el posible impacto de las lluvias asociadas al fenómeno de El Súper Niño.